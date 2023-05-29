輝達黃仁勳化身業務「買越多省愈多」 揪觀眾與AI作曲合唱
台北國際電腦大展（COMPUTEX 2023）今（29）日開幕，NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳專題演講轟動各界，會上他展示自家晶片與技術，用台語說「省很多錢」，還強調「買越多、省越多」，並展現H100 或GH200 Grace Hopper超級晶片等。另外，他也大秀自家AI生成式技術，像是輸入文字就可以譜曲唱歌，還揪台下觀眾一起開口合唱。
記者許家禎／台北報導
NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳一襲皮衣亮相，他說這是四年來第一次公開演講，會上他展現輝達AI技術，一開始先秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡系列，也展現H100與GH200 Grace Hopper超級晶片等，其中DGX GH200 Grace Hopper是由256個Grace Hopper所組成，記憶體容量增加近500倍，期間他以台語表示相關新技術「省很多錢」，還時不時強調很省錢，「買越多、省越多」。
近來AI生成式技術受到關注，黃仁勳展示相關技術，他在台上輸入一段文字，並由擬真的人物自然念出來，另外他也請AI譜曲，輸入文字後，AI現場譜曲，按照他要求的「台灣特色」曲風並唱出文字歌詞，不僅自己唱還揪台下觀眾一起開口唱歌。整個演講將近2小時，結束演講後也被大批民眾包圍，他也親切幫粉絲簽名。