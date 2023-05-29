賴清德提緊急時停機核電重啟 王美花：將思考兩大面向
民進黨總統參選人賴清德昨（28）日指出，將規劃停機核能機組，維持未來緊急使用。此話一出，各界關切蔡政府非核家園政策是否鬆動？對此，經濟部長王美花今（29）日接受媒體聯訪時針對核能機組現狀及法規面進行說明，並表示在目前情況下，會以法制面及社會溝通面進行思考。
記者鄭妤安／台北報導
賴清德昨日指出，將以核能停機機組作為未來緊急使用，以備不時之需，對此，王美花今日稍早出席「2023歐盟創新週」開幕典禮時，會前受訪發表看法。
她從現狀及法規等兩方面說明，首先，目前核三機組仍在運轉中，核一、核二的乾式貯存設施一個尚未能啟用、一個還不能興建，因燃料棒仍置於爐心中，台電基於安全考量，仍會進行安全維護。
另外，她也提到，近幾年因新增許多燃氣機組以及再生能源，同時也透過相關機組靈活調度，確保供電穩定，而若遇外部封鎖或是嚴重天災等極端情形，核能的緊急使用涉及到核子反應器設施的管制法，需交由核安主管機關以及核能專家來研擬安全使用機制，並與國會溝通，取得社會共識。
賴清德此言一出，是否代表蔡政府非核家園政策鬆動？王美花則說，在目前情況下，會以法制面及社會溝通面進行思考。