痔瘡治療新選項！免等一周恢復期　「微創雷射」傷口小、復原快

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痔瘡微創雷射手術 傷口小、疼痛感低台中慈濟醫院大腸直腸科醫師方佳偉提出痔瘡微創雷射手術新選項。他指出，治療是透過微創在肛門口打幾個小洞，透過雷射光熱效能消融病灶與增生組織、血管，讓突出物慢慢萎縮不見，術後傷口大小僅三個零點二公分傷口，也不太流血。不過，這項自費手術的方法適用一到三級痔瘡，一旦發展到第四級痔瘡，就會增加手術困難度，所以建議想用微創手術的人要及早處理。
手術部位應用清水清潔 過度清潔恐致搔癢陳先生後回診表示，術後沒有疼痛感，還能自由走動，除依醫囑冰敷外，連止痛藥都沒吃，當天還跟朋友打麻將五個小時完全沒不舒服，兩周後還能去打籃球，恢復之快讓他很意外。方佳偉醫師指出，臨床觀察確實大部份病人術後都不會疼痛，但仍要提醒病人手術部位用清水清潔即可，避免用肥皂、沐浴乳過度清潔以免引發搔癢。
痔瘡盛行率高達9成 這些人都是高危險族群方佳偉醫師說，痔瘡盛行率人口達八到九成，發生原因是肛門或直腸末端的血管曲張及結締組織失去彈性而形成突出物，好發族群包括：長期便秘、大腸激躁症患者，還有長期站立工作者及懷孕婦女，都可以找大腸直腸科醫師諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57963
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