遭指與im.B主嫌關係匪淺 鄭文燦委任律師告國民黨7人
國民黨近來指控行政院副院長鄭文燦與im.B主嫌曾國緯關係匪淺，指稱曾國緯曾親自邀請出席活動，此外也曾請託處理警界人事，對此鄭文燦今（29）日透過辦公室發出聲明，指出上述內容根本從未提出事實根據，是不折不扣的憑空捏造，重申與曾國緯不認識、沒有聯絡、沒有line，更無接受警界人事請託。明日將委任律師提告包括國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等人。
記者陳威叡／台北報導
對於遭指控與im.B主嫌曾國緯關係匪淺，鄭文燦今日透過辦公室聲明指出，民主政治要根據事實來發言，這才是言論自由的真諦。有關《聯合報》及國民黨對於「曾國緯親自邀請出席活動」、「曾國緯向鄭文燦請託警界人事」等指控，根本從未提出任何事實證據，這是不折不扣的憑空捏造。而警政署及調查局也已發稿澄清，副院長並無涉入上述情事。
辦公室也重申，其與曾國緯不認識、沒有聯絡、沒有line，更無接受警界人事請託，擔任桃園市長8年，也與曾國緯沒有往來，對此坦蕩蕩，都可以接受調查與檢證。
此外辦公室說明，這些缺乏事實的抹黑，已經超過言論自由的範圍，已是真實的惡意，已委請律師整理相關資料，委任律師明天將赴地檢署提告。提告對象包括國民黨凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等人。
辦公室指出，國民黨所稱「鄭文燦不敢告」一事，根本是另外一種栽贓抹黑。去年選舉期間，國民黨凌濤及洪孟楷就以不實資訊攻擊鄭文燦，此部分也早已提告。
最後辦公室強調，打詐是政府全力以赴的工作，詐騙集團應該受到嚴厲的制裁。在缺乏事實的情況下，基於政治的立場，任意指控別人與詐騙集團有關，這是濫用言論的詐騙，不足為取。