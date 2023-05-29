《小美人魚》如魚得水「奪全美票房冠軍」 吸金全球61.3億元
迪士尼經典鉅作《小美人魚》中英文版全台大銀幕登場，全美首週票房如魚得水「游」破億萬，勇奪票房冠軍，也順利登上全台週末新片票房冠軍，全球票房累積近2億美元（約新台幣61.3億元），更拿下多國票房冠軍，外媒盛讚：「迪士尼最佳真人版電影！」
記者黃雅琪/綜合報導
《小美人魚》勇奪全美首週票房冠軍，上映4天輕鬆「游」破億萬，吸金將近1億2000萬美元（約新台幣36.8億元），並順利登上全台週末新片票房冠軍，票房至今約近新台幣1,700萬元！全球票房也勢如破竹，同時拿下多國票房冠軍，目前已累積近2億美元（約新台幣61.3億元），並空降美國和全球年度票房前十名，北美觀眾評分指標網CinemaScore拿下A的投票評價，爛番茄觀眾評分則高達95％。
導演勞勃馬歇爾的老搭檔金獎攝影大師迪昂畢比，陸續以兩人合作的《芝加哥》與《藝伎回憶錄》榮獲奧斯卡，其實他早年也曾為香港導演羅卓瑤的華語片《浮生》掌鏡並入圍金馬獎，近年也與李安導演合作《雙子殺手》，與華語名導的淵源匪淺。
金獎攝影大師迪昂畢比透過「乾以作濕」的技巧，令演員利用索具瞬間移動，他也開創精準模擬海中的燈光效果，拍出在水中漂浮來去自如的神奇效果，馬歇爾對他讚譽有加：「迪昂是一位超棒的藝術家，他精通鮮為人知的細膩光影和動作，彩繪出栩栩如生的海底世界！」
編劇大衛馬基也曾與李安合作過金獎大片《少年Pi的奇幻漂流》，並以該片和亦與經典童話《小飛俠彼得潘》相關的《尋找新樂園》2度入圍奧斯卡，因與勞勃馬歇爾合作《愛．滿人間》十分愉快，進而接下改編經典的重責大任，除了對於海洋題材毫不陌生，成長故事也是他的強項，因而更令人感同身受地描述愛麗兒追求夢想，不惜奉獻犧牲的成長歷程。《小美人魚》中英文版全台熱映中。