瑪娃颱風「今晚8點」發海上警報！猛烈雨勢要來了 陸警機率曝光
瑪娃颱風今（29）日開始準備要往北轉向並持續接近台灣，中央氣象局評估，由於暴風圈會對台灣東部100公里以內海域造成威脅，因此預計將在今晚8點發布「海上警報」，至於瑪娃颱風是否有可能觸碰到台灣？並發出「陸上警報」，氣象局表示機率不高。由於瑪娃後續幾天移動速度緩慢，海上警報可能會一直持續到週五（6/2），請民眾持續留意颱風資訊。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約660公里，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。
氣象局預報員黃恩鴻表示，今天上午，瑪娃颱風的七級風暴風半徑從280公里擴大到300公里，主因是瑪娃本身的「風場大」，雖然近中心的風速有變弱，但強風區範圍很廣，因此出現強度減弱、暴風圈擴大的情況，不過以目前路徑來看，除非瑪娃路徑異常偏西很多，否則暴風圈觸地發陸警的機率「極低」，海上警報預計今晚8點會發布。
氣象局提醒，今日瑪娃受颱風外圍雲系影響，東半部、大台北、恆春半島有局部陣雨，週二至週四（5月30日至6月1日）降雨持續，其中宜蘭、花蓮易有陣雨，累積雨量會達到局部大雨等級，週五（6/2）部及東北部易有短暫陣雨，花蓮局部短暫陣雨，週六（6/3）降雨才會漸緩，本週中南部氣溫仍偏高，詳細颱風資訊氣象局將持續觀查。