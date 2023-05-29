晶片大戰時代來臨！為與台積電比拚　三星砸6.9兆建晶圓代工廠

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報導指出，三星的這項計畫吸引了全球半導體製造設備廠赴韓設廠，包括美商應材、荷蘭ASML等企業的高管，積極訪問位於京畿道的政府辦公室，討論投資計劃、基礎設施發展和稅收優惠政策。
其中應材正在尋求建立新的研發中心，而龍仁便是首選地點。應材計畫在今年年底前完成選址，並在幾年內開始營運。ASML目前正在京畿道華城市建設一個組裝設施和培訓中心，總投資2400億韓元，2024年正式運作。ASML工廠將培訓三星和SK工程師掌握複雜的操作知識，為先進設備更換零件。
日企在該地區也十分活躍，東京威力科創（Tokyo Electron）將在其位於華城市的技術開發基地增加一個無塵室該基地靠近三星半導體部門的研發設施。另一家日本晶片設備供應商Ulvac計劃明年在韓國開設第一家開發工廠，除此之外，Kokusai Electric和Hitachi High-Tech也在改善該國的技術支持系統，例如加強無塵室。
設備供應商為增加客戶訂單，常以密切支援先進半導體製造供應為賣點，透過在附近建造設施來縮短與客戶之間的距離，有助於減少交貨時間，從而提高開發效率。世界半導體龍頭台積電建立晶片產業生態系已有一段時間，來自世界各地的供應商已經擴展到台積電新竹總部周邊，從事先進晶片的聯合開發。報導稱，台積電和三星同為領先半導體製造公司，如果設備製造商不與兩者進行聯合開發，就有被甩在後頭的風險。