COMPUTEX 2023將登場！黃仁勳演講湧超過「2倍」報名人潮

聯發科蔡力行、輝達黃仁勳話家常　齊宣布聯手攻智慧座艙方案

▲聯發科今（29）日宣佈與輝達（NVIDIA）合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案。圖左為聯發科執行長蔡力行、圖右為輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者許家禎攝）
▲聯發科今（29）日宣佈與輝達（NVIDIA）合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案。圖左為聯發科執行長蔡力行、圖右為輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

聯發科今（29）日宣佈與輝達（NVIDIA）合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案。雙方將充分發揮各自汽車產品組合的優勢，共同為新一代智慧汽車提供卓越的解決方案。聯發科執行長蔡力行、輝達創辦人暨執行長黃仁勳雙雙出席合作記者會，黃仁勳說兩人、兩家公司是多年好友，彼此信任、互相合作。蔡力行打趣說黃仁勳心應該還在夜市，問他還要去哪個夜市走走？黃則回答「有刈包跟剉冰的地方」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日行程滿檔，上午11點出席COMPUTEX專題演講，全程近2小時，結束後親切幫民眾簽名，還馬不停蹄趕場到聯發科的COMPUTEX相關活動，聯發科執行長蔡力行親自接待。黃仁勳說他與蔡力行是多年好友，兩家公司也是夥伴，這次結盟非常棒。蔡力行在席間跟他話家常，黃仁勳也聊起夜市、想晚餐吃什麼，兩人還互相邀功「這次合作是我（你）的想法」。

其實日前就傳出聯發科將與輝達合作，外界揣測可能是在手機平台或是PC領域合作，但答案揭曉，雙方將在智慧座艙強強聯手。聯發科副董事長兼執行長蔡力行表示，NVIDIA在人工智慧和運算領域是享有盛名的開拓者和領導者。本次合作願景是為全球汽車產業設計新一代智慧聯網汽車，提供一站式的服務。透過與NVIDIA的深度合作，雙方將共同為未來運算密集型的軟體定義汽車提供真正具有獨特性的平台。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳則說，人工智慧與加速運算正推動整個汽車產業的變革。聯發科領先業界的系統單晶片與NVIDIA GPU及AI軟體技術的強強組合，將為從豪華到主流的所有汽車分眾市場帶來全新的使用者體驗，進一步提升汽車的安全性，並提供嶄新的連網服務。

透過本次合作，聯發科將開發整合NVIDIA GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，搭載NVIDIA AI和繪圖運算IP。該小晶片支援互連技術，可實現小晶片間流暢且高速的互連互通。

NVIDIA的DRIVE OS、DRIVE IX、CUDA和TensorRT軟體將可在聯發科的智慧座艙解決方案上來運作，藉以開創最新的繪圖運算、人工智慧、安全和安保等全方位的AI智慧座艙功能。

Gartner®指出，2023年車載資訊娛樂和數位儀表板系統單晶片市場規模將達到120億美元。聯發科與 NVIDIA 合作，將帶來滿足汽車產業需求，並提供超越期待的解決方案，同時為雙方帶來巨大市場商機。

聯發科Dimensity Auto汽車平台承襲了聯發科技在行動運算、高速連網、多媒體娛樂等領域的專業技術積累，以及覆蓋廣泛的安卓生態系統，為消費者提供全方位沉浸式智慧駕駛體驗。結合NVIDIA在人工智慧、雲端、繪圖運算技術和軟體方面的核心專業優勢，並配搭NVIDIA的ADAS解決方案，將可進一步全面強化Dimensity Auto汽車平台。


輝達黃仁勳化身業務「買越多省愈多」　揪觀眾與AI作曲合唱

輝達黃仁勳招牌皮衣亮相演講　王美花、王文淵座上賓

COMPUTEX 2023將登場！黃仁勳演講湧超過「2倍」報名人潮

影／台大生嗨翻！黃仁勳致詞驚喜秀台語　勉勵畢業生跑在時代前面

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀