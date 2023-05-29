李多慧買韓國產車只花40萬！含天窗曝「3優勢」 網對比台灣怒了
韓職女神李多慧（Dahye Lee）現在效力於中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」，她昨（28）日於YouTube個人頻道上傳新影片，宣佈自己花了40萬台幣買下人生中第一台汽車，為韓國國產現代汽車「casper」，消息曝光後，有台灣網友驚呼在韓國購入國產車竟然這麼便宜，反觀台灣國產車價格卻讓人下不了手，貼文一出立即引起熱烈討論。
記者賴禹妡/綜合報導
李多慧近期花1760萬韓元（約新台幣40.8萬元）入手人生中第一台汽車，她選擇韓國國產現代汽車「casper」，為2022年版本的輕型車，因此售價不貴，她分60期付款，每月車貸為30萬韓元（約新台幣7000元），李多慧透露會看中這台車，是因為可以車宿又配備天窗，且顏色還是喜愛的綠色，十分適合社會新鮮人，或是年紀和她差不多的族群。
消息曝光後，就有一名網友在PTT貼文，他以「李多慧在韓國買新車只要四十萬台幣？」為題，表示台灣國產車都不會有這種價格，這才是國產車該有的價位，「太牛逼了吧」。貼文一出，網友們紛紛留言「你就知道國產車多麼坑殺台灣人」、「日本那個高所得國家，新車3x萬台幣而已，就問你氣不氣」、「我現在人在韓國，他們車又便宜選擇又多」、「我們國產也是賣的比進口外國貴」、「人家的國產是真的會給國內優惠」。
但也有人指出台灣買車比較貴是因為稅金問題，「台灣關稅課超高，然後國產也一起宰一刀」、「韓國國產車啊，國產車不用關稅當然便宜」、「台灣車子的稅真的貴到誇張」、「關稅、代理加一加售價先加50%」、「不用論車款，問題就是稅制」、「貴的是貨物稅，這個國產車也有抽」、「是台灣車賣太貴，稅高到離譜」。