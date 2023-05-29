防瑪娃颱風！太平山森林遊樂區5/30下午4時起 預警性休園至週五
中央氣象局今（29）日表示，今年第2號颱風「瑪娃」已生成，預估台灣北部、東半部及恆春半島為降雨熱區，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區考量遊客安全，宣布明日下午4時起至6月2日預警性休園，而際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，做滾動式調整。
記者林莞茜／綜合報導
太平山國家森林遊樂區的聯外道路台七線、台七甲線、宜51線等，去年受尼莎颱風影響，曾造成台七線發生嚴重坍塌，交通中斷，雖已搶通，但逢豪大雨仍有再度中斷之虞，因此考量太平山位處偏遠山區及旅遊安全，園區於5月30日(星期二）下午16:00起預警性休園，太平山區內8條自然步道-鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，園區遊客須於16:00前離園，當日不提供住宿，而蹦蹦車末班車 調整為12:30，返程14:00。
太平山國家森林遊樂區指出，參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至6月2日，惟實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，林務局羅東林管處請民眾隨時關注太平山官網，也提醒民眾颱風期間，減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。