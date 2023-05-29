影音／G6爭議！聯盟送秒數助攻塞爾提克0.1秒絕殺　裁判報告打臉

NBA季後賽／塞爾提克拚0:3奇蹟逆轉　Tatum必須維持生涯搶七水準

▲塞爾提克主將Jayson Tatum生涯在G7場均28.8分、投籃命中率為48.3%，表現十分優異。（圖／美聯社／達志穎像）
▲塞爾提克主將Jayson Tatum生涯在G7場均28.8分、投籃命中率為48.3%，表現十分優異。（圖／美聯社／達志穎像）

記者黃建霖/綜合報導

波士頓塞爾提克距離創造聯盟歷史只差一步，但邁阿密熱火在明天也肯定會戰到最後一刻，明天在殘酷的搶七大戰中，「綠衫軍」將期待主將Jayson Tatum打出一場史詩之戰，他生涯在G7場均28.8分、投籃命中率為48.3%，表現十分優異。

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過去NBA史上還沒有任何一支球隊在7戰4勝系列賽中以0:3落後時能夠逆轉，此前150支球隊面臨這種情況，最終都落敗。其中有3支球隊曾追到3:3，塞爾提克則是第4支。

在本次東決第4戰，綠軍在客場避免被恆掃後，這支球隊似乎重新團結在一起，打出該有的防守水準。同時熱火在陣中有傷兵的情況下，進攻端發揮不夠穩定的弱點，也慢慢暴露出來，最近3連敗期間，他們最多只拿到103分。

塞爾提克想要在明天寫下歷史新頁，那就必須挺過熱火兇猛的反撲，特別是一到關鍵時刻就爆發的Jimmy Butler一定得嚴加看管，他曾在去年東決搶七對塞爾提克，打滿48分鐘、砍下35分。其生涯經歷過3場搶七，場均打46.3分鐘，可以得到20分6籃板2助攻，投籃命中率43.8%，三分球命中率21.4%，球隊1勝2敗。

而Tatum生涯則是打過6次搶七的比賽，取得5勝1敗的戰績，場均出戰41.5分鐘得到28.8分9籃板5.3助攻，投籃命中率48.3%，三分50%，表現相當傑出。

這支塞爾提克充滿韌性，在最近2個賽季中，塞爾提克在東區季後賽背水一戰時（輸球就淘汰的比賽），他們取得8勝0敗的戰績。而Tatum在這8戰也展現出領袖氣質，場均得到31.3分9.8籃板6.5助攻，投籃命中率48.3%，三分命中率41.3%，這樣巨星級水準的表現，將會是主場軍明天在G7的最大保障。

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