NBA季後賽／塞爾提克拚0:3奇蹟逆轉　Tatum必須維持生涯搶七水準

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在本次東決第4戰，綠軍在客場避免被恆掃後，這支球隊似乎重新團結在一起，打出該有的防守水準。同時熱火在陣中有傷兵的情況下，進攻端發揮不夠穩定的弱點，也慢慢暴露出來，最近3連敗期間，他們最多只拿到103分。
塞爾提克想要在明天寫下歷史新頁，那就必須挺過熱火兇猛的反撲，特別是一到關鍵時刻就爆發的Jimmy Butler一定得嚴加看管，他曾在去年東決搶七對塞爾提克，打滿48分鐘、砍下35分。其生涯經歷過3場搶七，場均打46.3分鐘，可以得到20分6籃板2助攻，投籃命中率43.8%，三分球命中率21.4%，球隊1勝2敗。
而Tatum生涯則是打過6次搶七的比賽，取得5勝1敗的戰績，場均出戰41.5分鐘得到28.8分9籃板5.3助攻，投籃命中率48.3%，三分50%，表現相當傑出。
這支塞爾提克充滿韌性，在最近2個賽季中，塞爾提克在東區季後賽背水一戰時（輸球就淘汰的比賽），他們取得8勝0敗的戰績。而Tatum在這8戰也展現出領袖氣質，場均得到31.3分9.8籃板6.5助攻，投籃命中率48.3%，三分命中率41.3%，這樣巨星級水準的表現，將會是主場軍明天在G7的最大保障。
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