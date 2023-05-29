宋少卿離婚空姐「前妻變朋友」！酒駕重擊1年5個月　新工作上門

我是廣告 請繼續往下閱讀
宋少卿3度酒駕，以20萬價格賣掉車子反省，代步靠大眾運輸工具，王月打趣：「每一步路都在改過自新。」因為沒辦法回去表演相聲，宋少卿學會整套EMT急救訓練課程，在花蓮做消防大使、觀光大使、指揮交通，兼職表演老師，感慨回憶3個月前王月打電話拉他一把：「學姊打電話來說，『少卿，學姊絕對挺你、支持你，放心，其他人講什麼，學姊都扛，我們用作品說話。』」
黃嘉千暴瘦出席記者會，她坦言單親媽媽的生活，對她而言沒有什麼改變，「其實跟以前一樣的生活，以前也是照顧小孩、拍戲工作，沒有什麼改變，現在很好，謝謝關心。」樊光耀跳出來救火：「我們這是什麼劇組，不是失婚就喪偶，我回去跟太太處理一下。」宋少卿機智接話：「該簽就簽，歹戲拖棚。」
李國修逝世10年再度開箱《京戲啟示錄》，年初於北中南巡演10場口碑爆棚，將於今年8月份回到國家戲劇院盛大加演5場，資深演員宋少卿、黃嘉千、楊千霈都將於此次加入演出，令不少劇迷們興奮表示：「還要二刷！除了再次享受震撼感動，也期待看到不同演員的表現。」2023《京戲啟示錄》創拓版8月18日至20日於台北國家戲劇院一連演出5場，購票請洽寬宏售票。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！