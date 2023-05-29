李坤城病榻祕娶林靖恩！妹妹不滿發聲了：他向我求救

宋少卿離婚空姐「前妻變朋友」！酒駕重擊1年5個月　新工作上門

▲宋少卿離婚空姐，談前妻「分手依然是朋友」。（圖／記者葉政勳攝）
▲宋少卿離婚空姐，談前妻「分手依然是朋友」。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/台北報導

宋少卿在王月《京戲啟示錄》飾演主角李國修，和黃嘉千扮一對夫妻，今（29）日出席售票記者會，宋少卿2006年和空姐老婆結婚，被問到離婚時間點直呼：「真的忘了。」對於周刊拍到的熟女新歡，他表示：「沒有什麼交往不交往，這把年紀還有什麼交往，我們是神往。」陷酒駕風波1年5個月，宋少卿坦言低潮時王月主動給工作，告訴他「用作品說話」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宋少卿上個月宣布和空姐前妻離婚，他表示：「這個社會那麼多人離婚，一定要跟前妻扯破臉嗎？可以輕易牽手好好分手，為什麼一定要說老死不相往來，分手之後依然是朋友，百年修得共枕眠，所以是很難得的緣分。」

▲左起導演李小平、黃嘉千、王月、宋少卿、樊光耀出席舞台劇《京戲啟示錄》。（圖／記者葉政勳攝）
▲左起導演李小平、黃嘉千、王月、宋少卿、樊光耀出席舞台劇《京戲啟示錄》。（圖／記者葉政勳攝）
宋少卿3度酒駕，以20萬價格賣掉車子反省，代步靠大眾運輸工具，王月打趣：「每一步路都在改過自新。」因為沒辦法回去表演相聲，宋少卿學會整套EMT急救訓練課程，在花蓮做消防大使、觀光大使、指揮交通，兼職表演老師，感慨回憶3個月前王月打電話拉他一把：「學姊打電話來說，『少卿，學姊絕對挺你、支持你，放心，其他人講什麼，學姊都扛，我們用作品說話。』」

黃嘉千暴瘦出席記者會，她坦言單親媽媽的生活，對她而言沒有什麼改變，「其實跟以前一樣的生活，以前也是照顧小孩、拍戲工作，沒有什麼改變，現在很好，謝謝關心。」樊光耀跳出來救火：「我們這是什麼劇組，不是失婚就喪偶，我回去跟太太處理一下。」宋少卿機智接話：「該簽就簽，歹戲拖棚。」

▲黃嘉千（左）、宋少卿合作舞台劇《京戲啟示錄》。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃嘉千（左）、宋少卿合作舞台劇《京戲啟示錄》。（圖／記者葉政勳攝）
李國修逝世10年再度開箱《京戲啟示錄》，年初於北中南巡演10場口碑爆棚，將於今年8月份回到國家戲劇院盛大加演5場，資深演員宋少卿、黃嘉千、楊千霈都將於此次加入演出，令不少劇迷們興奮表示：「還要二刷！除了再次享受震撼感動，也期待看到不同演員的表現。」2023《京戲啟示錄》創拓版8月18日至20日於台北國家戲劇院一連演出5場，購票請洽寬宏售票。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

宋少卿街上熊抱美魔女「疑似偷吃慣犯」　凌晨自爆：已經離婚多年

宋少卿「當街抱抱」美魔女！返家過夜全被拍　結婚17年爆偷吃4次

宋少卿復出！接棒舞台劇壓力大　搭檔黃嘉千、王月

黃嘉千女兒「手機壓1千元求IG」　嚇跑何如芸帥氣星二代

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀