墨爾本遇「120年最大地震」！地震深度極淺嚇壞居民 無海嘯風險
澳洲墨爾本28日深夜發生規模3.8地震，震源深度僅2公里，為墨爾本都會區40公里範圍內，逾120年來的最大地震。當地許多民眾都受到驚嚇，不過幸好這起地震並沒有造成什麼災情。
記者倪浩軒/綜合報導
根據澳洲地球科學局（Geoscience Australia）資料，這起地震發生在當地時間28號深夜11點41分，有26167位民眾通報有感，最北至距墨爾本150公里遠的本迪戈（Bendigo），最南至塔斯馬尼亞的荷巴特（Hobart）都能感覺到震動。
澳洲地震學研究中心（Seismology Research Centre）首席科學家帕斯卡爾（Adam Pascale）表示，這是自1902年發生4.5級地震以來，墨爾本都會區40公里範圍內的最大一起地震。帕斯卡爾說自己在睡夢中被驚醒，「...腎上腺素還沒有消散」。帕斯卡爾指出雖然3.8級並不算大，但由於震源深度極淺，且發生在深夜，因此會讓墨爾本民眾在感受上特別強烈。
澳洲氣象局表示沒有海嘯威脅，但可能會接連發生餘震。這起地震沒有傳出什麼災情，僅有零星建築物回報可能受損，等待相關單位鑑定。然而對於不常經歷地震的墨爾本民眾來說，還是被嚇得不輕。推特上許多居民分享經歷，有人說自己地震當下，穿著睡衣拿著刀就衝出門，也有人形容自己所在的大樓劇烈搖晃，「像是被人闖入」。