政院：核電廠無研役考量、緊急狀態會思考各項能源生產
民進黨主席暨總統參選人賴清德於昨日提及核三廠2025年運轉年限將屆，目前相關單位也正規劃讓停機的核能機組維持緊急使用效能，以備不時之需，引發熱議，對此國民黨痛批這說法是「非核鬆動」。行政院今（29）日說明，經濟部及台電對於各核能電廠除役期程照原定計畫進行中，並無延役考量。
記者陳威叡／台北報導
行政院發言人林子龍說，院長陳建仁已多次宣示，「非核家園」的願景是台灣共識，政府對於此目標之立場從未改變。總統蔡英文2016年上任後，即宣示以「減煤、增氣、展綠、非核」等四個方向推動台灣能源轉型措施，包含積極發展再生能源、以增加燃氣機組減少燃煤機組使用等，再生能源發電量也已於去年首度超越核能電廠，相關能源轉型成效正逐步實踐中。
林子倫表示，經濟部及台電對於各核能電廠除役期程照原定計畫進行中，並無延役考量。而就外界所提問，面對如封鎖或嚴重天災等極端外部風險情況下的緊急狀態需求，政府也會周全思考各項既有能源生產方式，如再生能源、燃煤、燃氣及核能等，由相關單位就安全及技術層面進行專業評估，以確保台灣在非常態時期擁有妥善因應緊急情況之能力，以及能源供給的穩定與安全。