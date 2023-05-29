原鄉地區胃癌發生率高！揪出元凶「幽門桿菌」　不用胃鏡3檢測方法篩檢

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3非侵入性檢測法 篩檢揪出幽門桿菌根據國健署臺灣癌症登記資料顯示，男性胃癌的發生率比女性高，且55－59 歲男性胃癌的發生率已經增加到每十萬人口27.7人。國健署指出，一等親屬有胃癌病史者、50歲以上、居住於胃癌高發生率地區等民眾屬於胃癌高風險族群。
胃癌高風險群若有腸胃不適症狀應就醫診斷，且最好定期做檢查。不過，許多民眾常因為害怕照胃鏡而拖延檢查、治療，但事實上目前幽門螺旋桿菌的檢測方法也不只有胃鏡。
衛福部在《胃幽門螺旋桿菌篩檢指引》中提到，有3種非侵入性檢測方式可作為幽門螺旋桿菌篩檢方法包括：
- 碳13尿素呼氣法：是目前準確度最高的檢測方式，也可用於評估除菌後效果。
- 糞便抗原檢測：可以了解幽門螺旋桿菌感染的狀態，也可於除菌後用來評估除菌效果，檢測費用相對較低。
- 抽血：可以檢測曾經或持續有幽門桿菌感染，但因為無法區分是目前仍帶菌還是因曾經感染過而產生的抗體，所以抽血檢驗陽性者，會再以碳 13 尿素吹氣法或幽門桿菌糞便抗原檢測，確認陽性後，再給予幽門桿菌根除治療。
原鄉幽門桿菌盛行率高 應參與檢測、積極除菌而國健署為了守護原鄉地區居民的健康，自107年起開始推動辦理「胃癌防治計畫」，從花東地區16個原鄉逐步拓展至12個縣市55個原鄉地區。
考量原鄉地區幅員廣大，為避免民眾舟車勞頓，降低參與檢測的意願，醫療團隊利用碳13尿素呼氣檢測方法，檢查是否有胃幽門螺旋桿菌感染，在衛生所、衛生站一次即能完成檢查，並提供衛教服務，提高民眾的健康識能。
自107年起至111年12月底止，約有1萬9,000名原鄉地區的朋友接受碳13尿素呼氣檢查，其中約有6成為陽性個案，在輔導服藥與衛教宣導下，整體除菌率已達8成。
國健署呼籲，民眾應培養健康飲食習慣，減少吸菸、嚼檳榔及飲酒等風險因子，有不適症狀時應盡早就醫檢查，若有感染胃幽門螺旋桿菌者接受除菌治療，遠離胃癌，一起守護胃的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57940
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