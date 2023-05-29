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原鄉地區胃癌發生率高！揪出元凶「幽門桿菌」　不用胃鏡3檢測方法篩檢

原鄉地區胃癌發生率高！揪出元凶「幽門桿菌」　不用胃鏡3檢測方法篩檢
原鄉地區胃癌發生率高！揪出元凶「幽門桿菌」　不用胃鏡3檢測方法篩檢

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據國健署資料顯示，近9成胃癌是「胃幽門螺旋桿菌」造成，其中原鄉高風險地區胃幽門螺旋桿菌盛行率可達6成，其胃癌標準發生率也高於全國，顯見胃幽門螺旋桿菌盛行率與胃癌發生率對原鄉地區民眾的威脅更大。

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胃癌高風險民眾應定期篩檢胃幽門桿菌，及早發現並及早進行除菌治療。而檢測方法並非只有胃鏡檢查，事實上也有許多非侵入性檢測方式。

3非侵入性檢測法　篩檢揪出幽門桿菌

根據國健署臺灣癌症登記資料顯示，男性胃癌的發生率比女性高，且55－59 歲男性胃癌的發生率已經增加到每十萬人口27.7人。國健署指出，一等親屬有胃癌病史者、50歲以上、居住於胃癌高發生率地區等民眾屬於胃癌高風險族群。

胃癌高風險群若有腸胃不適症狀應就醫診斷，且最好定期做檢查。不過，許多民眾常因為害怕照胃鏡而拖延檢查、治療，但事實上目前幽門螺旋桿菌的檢測方法也不只有胃鏡。

衛福部在《胃幽門螺旋桿菌篩檢指引》中提到，有3種非侵入性檢測方式可作為幽門螺旋桿菌篩檢方法包括：

  • 碳13尿素呼氣法：是目前準確度最高的檢測方式，也可用於評估除菌後效果。
  • 糞便抗原檢測：可以了解幽門螺旋桿菌感染的狀態，也可於除菌後用來評估除菌效果，檢測費用相對較低。
  • 抽血：可以檢測曾經或持續有幽門桿菌感染，但因為無法區分是目前仍帶菌還是因曾經感染過而產生的抗體，所以抽血檢驗陽性者，會再以碳 13 尿素吹氣法或幽門桿菌糞便抗原檢測，確認陽性後，再給予幽門桿菌根除治療。

原鄉幽門桿菌盛行率高　應參與檢測、積極除菌

而國健署為了守護原鄉地區居民的健康，自107年起開始推動辦理「胃癌防治計畫」，從花東地區16個原鄉逐步拓展至12個縣市55個原鄉地區。

考量原鄉地區幅員廣大，為避免民眾舟車勞頓，降低參與檢測的意願，醫療團隊利用碳13尿素呼氣檢測方法，檢查是否有胃幽門螺旋桿菌感染，在衛生所、衛生站一次即能完成檢查，並提供衛教服務，提高民眾的健康識能。

自107年起至111年12月底止，約有1萬9,000名原鄉地區的朋友接受碳13尿素呼氣檢查，其中約有6成為陽性個案，在輔導服藥與衛教宣導下，整體除菌率已達8成。

國健署呼籲，民眾應培養健康飲食習慣，減少吸菸、嚼檳榔及飲酒等風險因子，有不適症狀時應盡早就醫檢查，若有感染胃幽門螺旋桿菌者接受除菌治療，遠離胃癌，一起守護胃的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57940

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