市長媽媽用行動挺公益 捐普發6千元購買身障者手工皂

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盧市長表示，中央為振興經濟、鼓勵消費，發了2次消費券，今年又普發現金6,000元。在109年時，她使用三倍券購買心窩工坊身障學員手工製作的木製彈珠台，轉贈給親子館。接著110年時，她再用五倍券購買十方之愛社區服務站的防疫組合和甜點，轉贈非營利幼兒園。
今年，盧市長的普發現金6,000元購買唐氏症身障小作所的手工皂，送給長青學苑的長輩們，一方面提醒市民朋友還是要勤洗手、保持清潔與衛生，重視防疫、減少疾病傳染，另一方面也呼籲民眾多採購身障朋友製作的產品，幫助需要的人，讓消費更有意義。
社會局副局長陳坤皇表示，「舊省政府教育廳」是台中市重要的歷史建築與文化資產，透過空間活化，成為市府辦理身障服務指標性的社福基地，1樓設立長青學苑，是長輩們終身學習的好去處。2樓開辦社區日照、社區日間作業設施(小作所)與身障服務據點，服務不同需求的身障朋友與家庭。感謝財團法人中華民國唐氏症基金會及財團法人瑪利亞社會福利基金會進駐服務，讓身障朋友有更多社會參與和融合。
社會局指出，台中市目前有17處社區日照、27處小作所及38處身障據點，且是全國唯一辦理身障據點的城市，未來將運用社會住宅等空間，持續開發更多據點，落實身障服務社區化及就近照顧。