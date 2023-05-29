東協是強權對立的制衡機制 越南專家：南海比台海危險
近期越南總理范明正(Pham Minh Chinh)和國會主席王廷惠（Vương Đình Huệ）分別與美國聯邦參議員柯瑞柏率領的訪團會面，紛紛強調越南重視和美國的關係。而越南外交部外交學院副院長阮雄山（Nguyen Hung Son）接受澳洲智庫訪談時也說，美國是不可或缺夥伴，並認為比起台灣海峽，南海更有可能是美國和中國發生衝突的地點，國際安全需要全球重視。
記者賴正琳／綜合報導
根據越南當地媒體，美國聯邦參議員訪團支持越南和東南亞國家協會在南海議題的立場，強調須維持該水域的和平穩定、自由安全和航行安全。越南的國際局勢學者阮雄山近期在澳洲洛伊研究院和澳洲當地進行演講，當他接受Podacast訪問時，直言南海區域會持續出現不被國際社會所接受的「灰色地帶行為」。而關於美國和中國的競爭問題，阮雄山強調，中國和越南直接相鄰，是最大貿易夥伴，而美國也是越南發展不可或缺的夥伴，因此東協是應對強權對立的重要機制。
「相較於台海衝突，美國和中國在南海直接發生衝突的風險更高，因為美中知道直接交戰對雙方不利，盡力避免在台海發動戰爭。而基於中國已在南海完成建造人工島嶼，有較多軍事力量和存在，所以中國很可能在短期的未來使南海衝突風險升高。」阮雄山說。
事實上，中國近期在南海也不斷出現主權爭議。越南政府在5月18日指控中國研究船隻闖入越南專屬經濟海域，26日再度抗議中國在南沙群島（越南稱長沙群島）設置實驗性燈浮標。中國外交部則立刻回應，中國擁有南海主權，雙方針對南海主權陷入僵持。