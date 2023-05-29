80萬人注意！綜所稅申報倒數3天「今年未延長」 期限只到5/31
財政部今（29）日提醒，綜合所得稅申報申報只剩3天，期限為5月31日，籲請民眾把握時間儘早申報，同時建議為避免往返報稅現場之奔波及等待，可多利用手機及網路完成申報。根據財政資訊統計，截至5月28日為止，已有超過562萬人完成申報，以總申報件數645萬件計算，目前約80多萬戶、約 12% 的民眾還沒完成報稅。
記者林莞茜／綜合報導
中區國稅局指出，為便利民眾繳稅，財政部今年提供更多元的繳稅管道，納稅義務人可透過委託取款轉帳、晶片金融卡、信用卡或活期(儲蓄)存款帳戶等方式繳納稅款，亦可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站，或使用開辦繳稅服務之行動支付業者及電子支付帳戶業者之APP進行繳稅。另外，可持繳款書至代收稅款金融機構以現金或票據繳納，稅額在新臺幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店繳納。
該局進一步說明，如果結算申報有應退稅款者，將分三批退稅，其中5月31日前以網路申報（含手機報稅）、線上登錄或電話語音回復稅額試算之案件，屬第1批退稅，有提供金融機構或郵局存款帳號者，將於7月底直撥入帳；如未提供存款帳號，國稅局將寄送退稅憑單。至於以二維條碼或人工申報方式之退稅案件，屬於第2批退稅，將於10月底退稅。該局呼籲，欲儘早退稅者，請多使用網路申報並採用「存款帳戶」直撥退稅，既安全又便捷。
根據財政資訊中心統計，目前約562萬2705人完成綜所稅申報，其中有428萬7064人選網路申報、占比約76%；其次是稅額試算，約130萬人；人工申報排行第三，約2.4萬人，僅4000多人選二維條碼申報；網路申報則有近160萬人採線上版方式申報，占比 37%；手機報稅約140萬多件，占比 33%；離線版則有128.4萬人，占比約 30%。