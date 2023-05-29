直言「認知作戰天天上演」　顧立雄：北京希望親中政權勝選

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顧立雄表示，葛來儀為智庫學者有其想法，不知葛來儀情報來源，不過，北京當局不斷嘗試對台灣大選進行影響力操作，「這是無可置疑的」，中國意圖讓親中政權勝選的認知作戰天天上演，同時亦將一個事件透過相關內容農場予以誇大，再透過協力者扭曲，皆為認知作戰一環。
外交部長吳釗燮日前提及，中國武力犯台機率升高，2027年是北京最有可能採取行動的時間點。顧立雄表示，不想參與時間表臆測。
顧立雄說，政府目的為延後中國企圖，維持台海和平穩定現狀，且此為全世界關切、共同承擔的責任，使中國認知到若犯台將付出不可承受的代價。
顧立雄認為，2027年時間點應不需繼續談，並應在符合全球利益前提下，採取不冒進政策，強化國防實力及增強與盟邦的外交途徑，進而產生嚇阻力量。
黃光芹詢問有關台灣受網路攻擊一事，顧立雄表示，國安會如同總統在國安領域的幕僚長，除涉及傳統議題外，近年亦有新興課題出現，其中一環便是網攻。
顧立雄指出，首先為認知作戰，再者可能為竊取關鍵技術，不論針對私人企業或政府機關竊取機敏資料，另外是讓關鍵基礎設施運作困難，形同用實體攻擊方式進行破壞。
顧立雄透露，台灣每天承受將近500萬次網路攻擊，「大部分從中國來」；至於中國短影音平台抖音產生的影響，顧立雄表示，公務機關禁止使用抖音，但人民是否禁止則涉及言論自由與認知作戰平衡，論辯正反皆有。
顧立雄表示，民主自由有其脆弱面，亦有堅強面，脆弱面為言論自由空間大，錯假訊息易趁隙而入，但民主自由生活方式讓台灣夠堅強，認知作戰對於生活在這裡的人不一定會接受。（編輯：謝佳珍）1120529