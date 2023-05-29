比賽突下起磅礴大雨　Red Bull車手Verstappen奪摩納哥大獎賽冠軍

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然而，隊友Sergio Pérez則是遇上在2023年開季以來最艱難的一天，他在週六的排位賽第一局遇上撞車事故後，正賽當天只能於最後排位發車。儘管Sergio Pérez用盡全力，他僅能在這個號稱最難超車的賽道上前進到第16名。因此，在車手積分排名上，Max Verstappen持續擴大領先優勢，以144分獨佔鰲頭，而Sergio Pérez以105分緊追在後。
Red Bull的另一支車隊， Scuderia AlphaTauri車隊的Nyck de Vries取得他開季以來最好的成績，在起跑和完賽都獲得第12名，而日本車手Yuki Tsunoda則因煞車問題從起跑的第9名，最終以第15名坐收。
Max Verstappen在賽後受訪時表示，「能夠在摩納哥再次獲勝的感覺真是太棒了！這的確是場艱難的比賽，剛開始我們用的是中性胎，而Fernando則是先用硬胎，迫使我們必須隔比較久才進站換胎。而突如其來的大雨也是讓賽局變得更加複雜，我們決定使用半雨胎，但前幾圈跑在路面上還是很滑，我有好幾度都擦到牆，不過這就是摩洛哥！我們設法在比賽中保持冷靜，最終幫車隊拿下了積分。當然，我今晚會跟我的朋友跟家人好好慶祝，但明天開始，我們就會專注備戰西班牙。」F1下一站西班牙大獎賽將在台灣時間6月4日晚間九點起跑。