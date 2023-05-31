瑞穗鮮乳土司好吃秘訣公開 世界牛奶日超商推美味優惠
土司在幾個世紀以來，因其便利性及美味，一直是重要的主食之一，一片土司加一杯牛奶，相信是許多人有共鳴的早餐畫面。而自從鮮乳土司問世，無疑是將簡單平凡的土司，推向了平民美食的殿堂，柔軟綿密的口感配上濃郁的乳香，讓許多大人小孩都愛不釋手。為追求每日享用到不同的早餐，不管是塗抹果醬、巧克力醬，或是夾片火腿跟蛋，多樣化的搭配方式，都能在濃厚奶香的鮮乳土司中增添更豐富口感及香氣。
生活中心/綜合報導
過去3年因為受大環境影響，大家在家自己做早餐的習慣也越來越普遍，同時帶動了超商麵包的成長，尤其是土司能隨意搭配自己喜歡的吃法，儼然成為這波「白金商機」的焦點！瑞穗鮮乳土司就是其中一款很受大家喜愛的暢銷品，年銷售數量超過3500萬片，熱銷的秘密在於選用優質土司專用麵粉，麵筋質地柔軟細緻，勾勒出細緻綿密的口感，更透過長時間發酵等工法突破，造就鮮乳土司口感上的柔軟細緻，符合追求優質生活人們的口味偏好！同時為了將風味推進極致，選用了連續7年獲得世界質選大賞金獎的瑞穗鮮乳作為鮮乳土司的核心靈魂，一打開包裝袋時，就能感受到土司濃郁的乳香，而放入口中咀嚼時，柔軟口感與優質鮮乳的融合，成就口口柔軟片片香濃。
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