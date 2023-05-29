影音／有Tatum的NBA東決搶七絕無冷場　菜鳥年就「隔扣詹皇」

我是廣告 請繼續往下閱讀
實際上有Tatum參與的東決，一向十分精彩，在生涯首個賽季，19歲的他就隨隊打進2018年的東區決賽，面對的是由James領軍的騎士，雙方該場比賽激戰到最後一刻，James打滿48分鐘，狂砍35分15籃板9助攻，Tatum則得到24分7籃板，最終綠軍以79:87落敗。 ▲Jayson Tatum與「詹皇」LeBron James曾在2018年東區決賽有過交手。（圖／美聯社／達志影像）
此役第四節，比賽進入到高潮階段，該節中段Tatum命中重要的一記外線，然後切入在詹皇面前灌籃，隨後頂了對方一下，並且對其怒吼；隨後James開始爆發，帶領球隊逆轉的同時，還在最後1分07秒在身上「掛著」Marucs Morris的情況下，快攻完成上籃並完成罰球，成為該系列賽的名場面。
Tatum第2次打進東區搶七，是在2022年與熱火交手，該場比賽他拿到26分10籃板6助攻，對面的Jimmy Butler則得到35分9籃板，兩人各自支撐著彼此的球隊。
該場比賽讀秒時刻，塞爾提克僅僅領先2分，Marcus Smart切入試圖上籃，但沒能打進。隨後Butler持球快速推進，並直接在轉換中出手一記三分球，但球彈框而出，塞爾提克掌握籃板、並投進犯規罰球，確保勝利。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。