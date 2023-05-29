影音／G6爭議！聯盟送秒數助攻塞爾提克0.1秒絕殺　裁判報告打臉

影音／有Tatum的NBA東決搶七絕無冷場　菜鳥年就「隔扣詹皇」

▲Jayson Tatum與「詹皇」LeBron James曾在2018年東區決賽有過交手，他也在G7於對手面前完成隔扣。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jayson Tatum與「詹皇」LeBron James曾在2018年東區決賽有過交手，他也在G7於對手面前完成隔扣。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

今年東區決賽的最終戰將會在明（30）日早上展開，究竟是邁阿密熱火能夠報去年的一箭之仇、再闖總冠軍賽；還是塞爾提克能寫下歷史，克服「0:3」落後的局面勝出，外界十分關注。過去塞爾提克球星Jayson Tatum在分區決賽搶七戰中，總有精彩發揮，而且兩次都誕生了史詩級的比賽，明天是否會有同樣精彩的內容，讓人感到期待。

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Tatum生涯打過6次搶七大戰，取得5勝1敗的戰績，場均出戰41.5分鐘得到28.8分9籃板5.3助攻，投籃命中率48.3%，三分50%，表現相當傑出。而其中有2次是在分區決賽中，塞爾提克拿到1勝1敗。

實際上有Tatum參與的東決，一向十分精彩，在生涯首個賽季，19歲的他就隨隊打進2018年的東區決賽，面對的是由James領軍的騎士，雙方該場比賽激戰到最後一刻，James打滿48分鐘，狂砍35分15籃板9助攻，Tatum則得到24分7籃板，最終綠軍以79:87落敗。▲Jayson Tatum與「詹皇」LeBron James曾在2018年東區決賽有過交手。（圖／美聯社／達志影像） ▲Jayson Tatum與「詹皇」LeBron James曾在2018年東區決賽有過交手。（圖／美聯社／達志影像）

此役第四節，比賽進入到高潮階段，該節中段Tatum命中重要的一記外線，然後切入在詹皇面前灌籃，隨後頂了對方一下，並且對其怒吼；隨後James開始爆發，帶領球隊逆轉的同時，還在最後1分07秒在身上「掛著」Marucs Morris的情況下，快攻完成上籃並完成罰球，成為該系列賽的名場面。

Tatum第2次打進東區搶七，是在2022年與熱火交手，該場比賽他拿到26分10籃板6助攻，對面的Jimmy Butler則得到35分9籃板，兩人各自支撐著彼此的球隊。

▲Jimmy Butler和Jayson Tatum在東區決賽有過數次精彩的攻防對位。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jimmy Butler和Jayson Tatum在東區決賽有過數次精彩的攻防對位。（圖／美聯社／達志影像）
該場比賽讀秒時刻，塞爾提克僅僅領先2分，Marcus Smart切入試圖上籃，但沒能打進。隨後Butler持球快速推進，並直接在轉換中出手一記三分球，但球彈框而出，塞爾提克掌握籃板、並投進犯規罰球，確保勝利。


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