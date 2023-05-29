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先前雞蛋價格攀高，如今雞蛋供應雖然穩定，但台中賣場出現發霉進口泰國蛋，雖然已經回收該批雞蛋，桃園衛生局派人赴廠勘查，廠商竟將回收來外觀無發霉的雞蛋，再製成 1050 公斤的蛋液販售。
桃園衛生局進一步說明，此批泰國進口雞蛋總共進口 903 箱，冷藏雞蛋雖以溫水清洗，再噴灑次氯酸鈉、刷洗雞蛋外殼後，烘乾包裝成每 10 顆一盒常溫販售，但未進行保存性試驗。尤其賣場退回雞蛋，廠商以肉眼目視外觀無發霉雞蛋，與國產雞蛋混合加工製成未殺菌蛋白液、蛋黃液、全蛋液，就怕已經流入市場讓民眾不小心吃下肚。
到底蛋殼發霉可不可以吃？基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘表示：「像是雞蛋發霉就應該丟棄，這類軟的食物雖然肉眼看不見，霉已經向下生長很多了。」
蛋殼發霉可不可以吃？
發霉食物最容易引起兩大類的危害：
- 誘發急性呼吸道過敏
- 細菌感染：霉菌感染的食物，通常也伴隨著細菌感染，像雞蛋發霉長伴隨著沙門氏菌感染，細菌感染會造成嚴重的敗血症。
毒物科專家招名威教授也在臉書上提醒民眾「千萬不能再吃發霉雞蛋！」因為發黴後的雞蛋用水洗無法去除黴菌毒素，而且無論是什麼原因引起的發黴，即使外殼只有一點點發黴，黴菌也能通過雞蛋殼上細小的孔洞進到雞蛋內部，其實整個雞蛋很可能都會被黴菌感染了。
僅特定發霉食物切除後還能食用
有些民眾惜食，認為一部分發霉食物真的有必要全部丟掉嗎？錢政弘以美國農業部 USDA 建議，確實僅有「特定食物」發霉後可以切除後食用，民眾能從食物的軟硬度來做區分。
錢政弘：「畢竟很多人蠻節省的，一個角落發霉就整個丟掉很多人還是心疼。若是比較硬的食物霉菌沒有那麼快向下生長，所以切除一定範圍後還可以食用。」硬的食物包括硬的蔬果、起司等，清除掉發霉部分還可以食用，範圍要多超過兩公分以上。
至於軟的食物像是橘子、草莓、果漿、辣椒醬應該丟棄，尤其有些食物煮熟後又發霉也應該丟，因為同時細菌感染的可能性很高，加上發黴的毒素耐高溫，普通的蒸、煮、炒、炸等日常烹飪方式，無法去除其中的黴菌毒素。
為避免類似現象再發生，民眾如發現或購買發黴的食物就應該扔掉，千萬別因為貪小便宜，導致傷財又傷身。
諮詢專家：基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 泰國發霉蛋回收成蛋液販賣！發霉食物易引起身體兩大危害