范宸菲目擊導演大小眼！臨演待遇不公不義 嘆「無可奈何」
陳婉婷與范宸菲上《一袋女王》宣傳大愛新戲《早點回家》，分享生活中讓自己感受到正能量與負能量的事。范宸菲提到看到不公不義的事情會不舒服，曾經觀察到臨時演員態度很認真，但導演對待主角與臨演的態度落差很大，自己情緒受影響，卻也無可奈何。
記者羅凌筠/綜合報導
倒是范宸菲看到2歲半的姪子就會心花朵朵開，就算再累只要聽到姪子喊「姑姑在哪裡」，還是會馬上打起精神跟他玩，被問到會不會想要有自己的小孩？范宸菲回覆不排斥但隨緣，主持人曾國城則說：「再隨下去就要40了。」
陳婉婷過去遇到求好心切的粉絲，會到粉絲專頁留言洗版嫌造型不好看，也指導她化妝，陳婉婷用正能量告訴自己：「我粉絲也沒幾個，這樣熱烈討論也算好的。」陳婉婷入行前在學校擔任藝術行政，某次首演當天女主角看到她名字被打錯，陳婉婷道歉到已經要下跪的程度，一個平常就對陳婉婷很好的學妹，馬上幫忙處理，讓女主角當場笑出來，化解了尷尬以及陳婉婷的危機。
大愛新戲《早點回家》將藝人林嘉俐的故事搬上螢光幕，方宥心飾演林嘉俐，跳脫模仿的演出，呈現「林嘉俐」在聽障家庭成長、成為演員的心路歷程、在信仰中找到力量，各階段的心境轉折。楊麗音飾演外婆，藍葦華、陳婉婷、楊子儀與范宸菲分別飾演成年與兒時的父母，在劇中大量使用手語，對「林嘉俐」表達無聲的愛，5月29日晚間8點全球首播。