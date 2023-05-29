金曲歌王Leo王昔爆出軌！被捕獲街頭開計程車 他宣布好消息嗨翻
金曲歌王Leo王去年被外籍太太在IG控訴出軌20歲小三，事件爆發後沉寂許久，日前他被媒體拍到兼職多元計程車司機，大方證實早在拿金曲獎前就已考到執照，單純就是因為喜歡開車才會做這個副業，而Leo王近日宣布將回歸舞台的好消息，他加入Legacy舉辦的「2023鐵漢柔情」系列演唱會，分別將在7月28日、29日於Legacy台北、Legacy台中開唱。
記者賴禹妡/綜合報導
Leo王去年爆發出軌風波後，日前被捕獲在街頭開多元計程車的身影，據悉他早在拿金曲獎之前就考到執照，動機單純就是喜歡開車，但有空才會經營，且一直以來都是以平常心看待，「開不開Uber跟新聞報導沒有關係」。
Leo王近期逐漸出現復出活動，26日主辦單位「Legacy 傳 音樂展演空間」宣布Leo王加入「2023鐵漢柔情」系列演唱會，將在7月28日於Legacy台北開唱，Legacy台中場則是7月29日舉辦，5月29日中午12點全面開放售票，實體購票需至7-11ibon「iNDIEVOX購票專區」，Leo王此次以鍾愛的爵士嘻哈風格帶給觀眾精彩表演，他也在臉書分享演出資訊表示：「七月有兩場演出，舊雨新知，期待見到你們。」