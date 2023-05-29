▲ 豪車每月換著開！CarpostSUB CARPOST 推「豪華進口車訂閱服務」

我是廣告 請繼續往下閱讀
CarpostSUB 汽車訂閱以月/季/年為訂閱週期，消費者可因應不同的需求，輕鬆體驗休旅車、家庭車、跑車、SUV、電動車等各式車款，不需要綁定長期契約，可以計畫性更換車款，且只需負擔油費，無需擔心保修、保險、牌燃稅、二手車價折舊等的問題。
以豪華車 CLA200 為例，季約月租金新台幣 20,800元、年約月租 18,800 元，日均價不到 650 元，值得注意的是，每輛車每月前 1000 公里免哩程費，而 CarpostSUB 更獨創會員里程現金回饋，超里程累計最高可享 50% 現金回饋，每一哩都有現金回饋。同時，合作夥伴全鋒事業試營運期間，提供訂閱車主免費洗車服務，另提供五區跨區停車加購服務，無須擔心停車問題。以鑽石會員為超里程累計 10 萬公里以上，超里程每公里回饋 0.5 元為例，回饋 5.0050 萬元 (100,100km x 0.5 元 = 50,050 元)。
CarpostSUB 也提供外匯車訂閱服務。CarpostSUB 從全球搜尋車款，為消費者精心代訂，4 個月後的交車，將成為消費者人生中最棒的驚喜。
CarpostSUB 汽車訂閱平台創辦人陳柏文指出，CarpostSUB 汽車訂閱平台可解決避免大手筆買車後，發現不符需求的消費者、想要享受駕馭不同車款的人士，同時也相當適合企業用戶、商務人士、台商回台等有汽車需求者。而為了服務到每一位的用車人，在既有企業長租服務與個人長租服務之外，也推出「先租後買」的購買解決方案，期滿車輛 0 元購入，不需要支付高昂的頭期款或押金，讓消費者能更加彈性地選擇符合自己購車方案。
陳柏文指出，目前台灣汽車訂閱市場每年約有千輛的需求，而隨著消費者用車需求的改變，相當看好汽車訂閱市場的發展。CarpostSUB 豪華進口車品牌包括有 Alfa Romeo、Audi、BMW、Land Rover、Mazda、Mercedes-Benz、MINI Cooper、Porsche、Suzuki、Tesla 等，精選外匯車逾 7000 台。
CarpostSUB 汽車訂閱平台網址: https://www.carpostsub.com/
CarpostSUB 汽車訂閱平台也同時宣布，凡於 6 月底之前註冊並訂閱的會員，將能享有原有的每月 1000 公里基本里程外，額外再送 1000 公里的免費里程，共計每月 2000 公里的免費里程(價值 12,000 元)。