美國愛荷華州驚傳6樓公寓從中坍塌！搜救進行中 失蹤傷亡仍不明
美國愛荷華州（Iowa）達文波特（Davenport）一處6層樓公寓，於28日下午發生坍塌事故，整棟建築物從中央塌陷，宛如破了一個洞，場面怵目驚心。目前救援工作仍在進行中，有7人被消防人員救出，還有10多人自行脫困，市長馬特森（Mike Matsen）表示仍有數人下落不明，但具體是多少人，馬特森也不清楚。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CBS》與《美聯社》報導，目前該建築物坍塌原因不明，現場傷亡狀況仍未確定。市長馬特森強調，現在最重要的就是進行搜救工作，希望找到建物中的所有人並讓他們都平安脫身，但目前仍有數人下落不明。消防人員已把通往倒塌建築的水管與天然氣管線關閉，但專家很擔心殘餘建築的結構完整性。
當地消防局局長長卡斯滕（Michael Carlsten）表示，該棟建物是一處住商混合大樓，上面是公寓，底下是辦公室。就在消防員入內救援時，公寓現場仍持續發生二次坍塌，消防人員會在確保安全的前提下，儘速進行行動。估計搜索將會持續一整夜。
當地官員表示，該棟公寓最近獲得修繕外牆磚牆的許可，不過有居民投訴在工程進行中，曾發生磚塊掉落的事情。且該棟公寓似乎存在不少問題，過去就有許多租戶向市政府抱怨，政府也因此要求公寓所有者進行整修。不過這次的坍陷意外是否與外牆整修工程有關，還要等待後續調查。