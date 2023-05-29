投資者失去信心！中國復甦不如預期　股市瀕臨熊市

我是廣告 請繼續往下閱讀
恆生中國企業指數29日時一度下跌1.3%，從1月27日的峰值迄今跌幅超過19%，今年以來則下跌超過 6%，是亞洲表現最差的指數之一。
今年前四個月，中國工業利潤持續下降，凸顯出中國經濟需求放緩，本週公佈的經濟數據預計將顯示出中國製造業活動再度出現月收縮，服務業擴張放緩的現象。
彭博資訊分析師Marvin Chen指出，中國國內復甦並沒有預期強勁，也不足以抵銷對全球經濟放緩的擔憂。市場可能已經厭倦等待貨幣寬鬆政策或美國緊張局勢緩等催化劑，轉而尋找其他增長點。
中國滬深300指數29日也下跌0.8%，此前由於人民幣走軟和房地產開發商的債務困境，上週就抹去2023年所有漲幅。報導指出，隨著損失加深，預期中國股市看長的策略師也逐漸減少。花祈祈團全球配置團隊上週對中國的增持評級下調至中性，傑富瑞集團（Jefferies Group）策略師也在不到兩週的時間內第二次下調除日本外的亞太地區市場增持評級模型投資組合。
瑞聯銀行（Union Bancaire Privée）高級分析師Vey-Sern Ling表示，只有當地緣政治和經濟復甦的擔憂獲得緩解時，投資者才會有意願回歸市場。