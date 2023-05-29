《天堂M》妖精改版週三上線！全新技能大幅強化　海量資源等你拿

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《天堂M》本次改版不需要進行預登，即可獲得預登獎勵！5月31日改版後，於商城使用300金幣購買「事前預約獎勵票券(活動)」，可兌換「馬勒帕的成長支援箱(活動)」或「馬勒帕的補給箱」，領取對應的豐厚獎勵！「Season Pass 射擊之星」簽到可獲得「馬勒帕的特別贈禮」領取GAMA COUPON「符石復原」。改版簽到活動，達成指定天數再領取3張GAMA COUPON：「特殊變身合成」、「特殊魔法娃娃合成」、「特殊商城裝備復原」。
迎接改版，官方將在6月14日前同步開放「轉職活動」，每個帳號皆可轉職一次妖精職業、每個伺服器可轉職5位法師職業。「技能書販售」於5月31日至6月21日期間，可花費指定數量名譽金幣，購買英雄級至傳說級技能，「限時開放三色幣轉換」於5月31日至6月7日期間，開放三種硬幣轉換成硬幣箱：名譽金幣、魔法娃娃製作硬幣、變身製作硬幣，硬幣箱可存倉自由轉移給不同的角色。
官方提及，全新成長型態副本「艾比諾盆地」，為常駐安全區域單人副本，高經驗值、不怕搶怪可安心練功，地圖分為兩區，怪物強度低的「沼澤」及怪物強度高的「瀑布」，玩家可根據機體選擇練功區域，此外，使用指定道具可進入兩種的BOSS地圖，擊敗BOSS有機率獲得3種全新傳說級變身卡及魔法娃娃卡。
生存副本「歐林的痕跡2」則會在後續開放，新增困難模式，怪物HP更高、重生更快、移動速度與攻擊力增加，挑戰獎勵「歐林的憑證」增加！完成困難模式十個關卡，可獲得專屬稱號「歐林專家」，效果：經驗值獲得+2%、DG+1、ER+1。為讓玩家們更快體驗豐富的改版內容，台版《天堂M》未來將更快速的更新韓版內容，敬請期待。