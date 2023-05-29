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Hyundai打造超先進頭燈 投射斑馬線讓行人更安心

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

LED科技已經發展許久，而應用在車輛頭燈當中也好一段時間，隨著這項科技越趨成熟，頭燈可以做的事不再只是照亮道路而已，透過頭燈可以直接投射出許多資訊，這讓用路人也可以知曉車輛動態，Hyundai就展演了他們對於頭燈更多的想像，將可以創造出更安全的道路環境。

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現代透過頭燈直接投射出斑馬線，將可以讓用路人於夜間過馬路時更加安全。
現代透過頭燈直接投射出斑馬線，將可以讓用路人於夜間過馬路時更加安全。
Hyundai Mobis是一家汽車零件公司，而其打造的產品都相當前衛，可以說是現代車款的科技先驅，像是先前曾經發表了捲簾式的螢幕，並且在Ioniq 5身上使用e-Corner配備，讓車輛擁有橫向移動以及原地迴轉的功能，現在他們則是發表了全新的頭燈科技，該品牌全新的頭燈系統當中擁有2.5萬個LED燈泡，有個燈泡甚至比人的頭髮還要更細，因此可以做出許多不同的畫面投射控制，如果是傳統的LED頭燈，其燈泡數量大約只有100個左右，而保時捷的HD Matrix頭燈系統則有16,384個LED燈泡，由此可知現代這套系統有多麼精良。

現代想要利用這套頭燈系統直接在道路上投射相關訊息，像是前方道路施工，或者是其他駕駛需要即時知道的資訊，他們認為這樣的做法比起投射在擋風玻璃上還要更好，因為這項投射還可以讓車外的人知道相關資訊，像是當車輛完全靜止要禮讓行人時也將會直接投射出斑馬線，如此一來行人也可以更加安心，當然也可以做出更多動畫的設計，確保所有用路人都有更安全的環境，相信這樣的做法也會被更多車廠採用，但缺點就是這樣的頭燈售價相當昂貴，維修起來也會更為困難，總之就是比較貴就對了。

這項頭燈科技將會在道路上直接投射出相關訊息，讓車內外的人都可以知道更多道路資訊。
這項頭燈科技將會在道路上直接投射出相關訊息，讓車內外的人都可以知道更多道路資訊。
全新的LED頭燈科技將會在大燈當中放入2.5萬個LED燈泡，有的燈泡甚至比頭髮還要更細。
全新的LED頭燈科技將會在大燈當中放入2.5萬個LED燈泡，有的燈泡甚至比頭髮還要更細。

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