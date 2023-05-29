節約能源全民做伙來 多元方案聰明節電 既省荷包又環保

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市長黃偉哲表示，面臨全球暖化的危機，節約能源已是全民共識，政府於5月起已陸續執行各項節電方案，規劃以「推培力 志工社區節能幫推廣」、「推輔導 發掘節電潛力助改善」、「推補助 建築降溫隔熱來改造」及「推教育 挹注能源教育入偏鄉」等節電措施。除了力促機關企業響應節能減碳外，亦培訓節電志工深入社區與校園推廣節電觀念，並推動節能診斷輔導及節能方案補助計畫，期望擴大民眾參與率，以「能源玩起來」及「節能FUN肆玩」作為口號宣導節能主題，設計虛擬實境 AR節能小遊戲及節能桌遊作為宣導教材，甚至在廟口以布袋戲演繹，增加節電宣導趣味性及互動性，讓節電觀念從校園到家庭再到全民，深根擴散節能成效。
經發局長林榮川表示，面臨夏月用電高峰的到來，針對本市服務業或商圈店家等轄內20類指定能源用戶之營業場所，展開節能稽查宣導，其訪視重點包括「1.冷氣不外洩、2.禁用白熾燈泡及鹵素燈泡、3.室內冷氣溫度不得低於26℃」等相關節約能源規定，且針對違反能源使用及不改善其效率規定之場所將處2萬元至10萬元之罰鍰，並成立「節能技術輔導團隊」，啟動住商節能診斷服務，設立諮詢專線 (05-3621750#21、24)，以努力落實節電措施。
經發局表示，已於112年5月3日公告「台南市創意降溫隔熱暨節能方案補助計畫」，並邀請市民們於112年6月30日前踴躍申請，以協助有意願進行節能改善或尚有節能改善空間的公私場所，進行診斷與諮詢，從簡易能源管理到節電專家提供能源診斷，協助用戶「自我分析」用電習慣及選擇合適的節電方法，協助人民聰明節電省荷包。補助對象為機關、學校、社區活動中心、大樓、服務業及一般用戶等，補助項目以3大方案為主，包含「智慧用電管理系統」、「隔熱降溫輔助設施」及「冷氣機清洗」，補助額度依用電規模給予不同額度補助，契約容量超過800 kW之用戶最高可補助20萬元，經費有限，期望市民朋友能共同響應節能減碳，省錢環保就趁現在，詳情請上台南節電城網站查詢。