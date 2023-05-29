預防登革熱終「孑」病媒蚊台南市環保局培訓種子教師

登革熱是台南市防疫重點項目之一，為杜絕疫情發生，環保署督導地方環保局病媒蚊防治工作，並適時提供防疫協助，環保局則積極配合撲滅境外登革熱病媒蚊，避免發生本土病例，同時也呼籲市民自身養成「巡、倒、清、刷」好習慣。環保局今(29)日舉辦病媒蚊孳生源稽查培訓會，培訓85位巡查種子教師，分布於台南市各行政區，為社區挹注登革熱防疫能量。
記者張振興/台南報導
環保局長許仁澤強調，病媒蚊防治首重孳生源清除，南區於病媒蚊卵粒數監測為高風險區，邀請到台北大學老師黃基森講授病媒蚊知識及環境孳生源，並帶領學員巡清當地環境，進階分組尋找隱性孳生源。
尋找孳生源不僅需要眼看，更須透過手翻動作尋找積水容器，戶外實務巡查時發現的茂密戶外植物，背後可能藏著澆花容器及空桶，空地、菜園髒亂乏人管理，儲水未加蓋或水桶蓋積水，都可能成為隱性孳生源，而水錶孔、屋頂排水溝等隱密處，則是環境中常忽略的孳生源。
環保局實務巡查統計，桶、缸、甕、盆占70%為主要違規態樣，居家常見的孳生源為水桶、工具桶、澆花桶、盆栽底盤；戶外則須留意廢棄輪胎、飲料杯及帆布。環保局提醒，一旦查獲陽性孳生源孑孓將依法告發裁處3,000~6,000罰鍰，呼籲民眾落實孳清工作，尤其是雨後7日，避免養蚊傷財又傷身。