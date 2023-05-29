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預防登革熱終「孑」病媒蚊台南市環保局培訓種子教師

▲台南市環保局邀請到台北大學老師黃基森講授病媒蚊知識及環境孳生源，並帶領學員巡清當地環境，進階分組尋找隱性孳生源（圖／台南市環保局提供）
▲台南市環保局邀請到台北大學老師黃基森講授病媒蚊知識及環境孳生源，並帶領學員巡清當地環境，進階分組尋找隱性孳生源（圖／台南市環保局提供）

記者張振興/台南報導

登革熱是台南市防疫重點項目之一，為杜絕疫情發生，環保署督導地方環保局病媒蚊防治工作，並適時提供防疫協助，環保局則積極配合撲滅境外登革熱病媒蚊，避免發生本土病例，同時也呼籲市民自身養成「巡、倒、清、刷」好習慣。環保局今(29)日舉辦病媒蚊孳生源稽查培訓會，培訓85位巡查種子教師，分布於台南市各行政區，為社區挹注登革熱防疫能量。

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▲戶外實務巡查時發現的茂密戶外植物，背後可能藏著澆花容器及空桶，空地、菜園髒亂乏人管理，儲水未加蓋或水桶蓋積水，都可能成為隱性孳生源（圖／台南市環保局提供）
▲戶外實務巡查時發現的茂密戶外植物，背後可能藏著澆花容器及空桶，空地、菜園髒亂乏人管理，儲水未加蓋或水桶蓋積水，都可能成為隱性孳生源（圖／台南市環保局提供）
環保局長許仁澤強調，病媒蚊防治首重孳生源清除，南區於病媒蚊卵粒數監測為高風險區，邀請到台北大學老師黃基森講授病媒蚊知識及環境孳生源，並帶領學員巡清當地環境，進階分組尋找隱性孳生源。


尋找孳生源不僅需要眼看，更須透過手翻動作尋找積水容器，戶外實務巡查時發現的茂密戶外植物，背後可能藏著澆花容器及空桶，空地、菜園髒亂乏人管理，儲水未加蓋或水桶蓋積水，都可能成為隱性孳生源，而水錶孔、屋頂排水溝等隱密處，則是環境中常忽略的孳生源。


環保局實務巡查統計，桶、缸、甕、盆占70%為主要違規態樣，居家常見的孳生源為水桶、工具桶、澆花桶、盆栽底盤；戶外則須留意廢棄輪胎、飲料杯及帆布。環保局提醒，一旦查獲陽性孳生源孑孓將依法告發裁處3,000~6,000罰鍰，呼籲民眾落實孳清工作，尤其是雨後7日，避免養蚊傷財又傷身。

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