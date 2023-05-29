今起限3天快搶！礁溪晶泉丰旅每人每晚1600元 爽住萬元溫泉套房
迎接暑假旺季，礁溪晶泉丰旅今（29）日快閃72小時，限時開搶萬元溫泉套房下殺「每人每晚只要1600元起」，搭配自助式早餐吃到飽；平日還可延遲退房至下午一點，享受Happy Hour時段的冰涼紅、白酒無限暢飲及各式零食點心。
記者蕭涵云/台北報導
礁溪晶泉丰旅「72小時限時快閃」活動，祭出兩款熱銷房型回饋。日式「雅緻溫泉雙人客房」，限時優惠46折，最低每人每晚2,500元起，擁有專屬半露天景觀湯池；而最多可容納4位大人入住的「萬元泉思家庭溫泉套房」則下殺41折，最低每人每晚只要1600元起。
兩種房型皆可享受自助式早餐吃到飽，近期還有期間限定與「小小樹食」聯名合作推出的日式輕食早餐；且6月平日再加碼擁有延遲退房至下午一點的超值服務，享受冰涼紅、白酒無限暢飲及各式零食點心的Happy Hour時段。
快閃開賣時間自今早起限時72小時，旅客可入住日期為2023年6月1日起至2023年8月31日止。官網訂房加購高鐵車票再享「全台最低7折起」優惠。最重要的是，上述房價已包含了每房每晚10%服務費及5%稅金。
據業者表示，「今天才開賣近10小時，已為6～8月增加10％訂房，尤以7月最為熱門，部份日期已逼近滿房」。官方並透露，目前兩款房型銷售情況不相上下；鄰近大台北生活圈的礁溪晶泉丰旅，以小旅行旅客居多，不過這波「72小時限時快閃」優惠活動，也有部分下訂三天兩夜的需求。建議有入住需求的旅客，可及早卡位。
位於礁溪溫泉風景區中心的礁溪晶泉丰旅，推薦還可連帶造訪海邊並享受海上活動，包括熱夯的「龜山島賞鯨」、「牛奶湖SUP立槳」，都是近期深受旅客歡迎的行程。或是往山裡探訪「林美石磐步道」、「抹茶山」，也是不錯的避暑選擇。