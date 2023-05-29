多數人氣喘未被診斷！　「1精準檢測」有效揪出、提供個人化治療

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快速評估氣喘 檢測呼吸一氧化碳過去診斷與評估氣喘疾病，多數依靠臨床病史、肺功能及抽血檢測等來了解氣喘過敏變化。但對於呼吸道本身的發炎狀況，卻一直沒有很精準的檢測來評估過敏發炎的嚴重程度。
人類呼氣中含有一氧化氮(NO)的研究首先被發表在1991年，之後陸續有許多文章相繼發表，而一氧化氮檢測屬於非侵入性的即時檢測技術，可透過快速檢測呼氣一氧化氮 (FeNO, fractional exhaled nitric oxide)，讓臨床醫師能夠客觀的評估氣道發炎。
氣喘良好控制 降低急性發作FeNO儀器在亞東醫院胸腔內科廣泛檢測超過300位病人，更能精準的評估氣喘病人氣道過敏發炎的情形，並更有效率的管理氣喘病人的用藥及個人化管控，經過一氧化氮的檢測，氣喘病人的良好控制率逐年提升，生活品質也顯著進步，更重要的是，氣喘急性發作率更是大大降低。
亞東醫院胸腔內科鄭世隆主任呼籲，若有發生呼吸道症狀疑似氣喘者，可前往醫院進行呼氣一氧化氮檢測，透過精準的評估與個人化治療管理，讓氣喘病人的治療朝精準醫療方向進步。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57968
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