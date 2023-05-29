7月後油門別亂踩了！超速40公里構成「危險駕駛」　直接扣牌半年

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🔴《道路交通管理處罰條例》新法三讀後，構成條件「加重危險駕駛」與罰則的變化
🔺現行規定
汽車駕駛人，駕駛汽車有下列情形之一者，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛：
一、在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。
二、行車速度，超過規定之最高時速六十公里。
三、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。
四、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。
五、拆除消音器，或以其他方式造成噪音
🔺即將上路的新法罰則
汽車駕駛人駕駛汽車有下列情形之一者，處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛：
一、在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。
二、行車速度，超過規定之最高時速四十公里。
三、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。
四、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。
五、拆除消音器，或以其他方式造成噪音。
六、在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛。
這樣的變化讓一群駕駛人認為相當不合理，跑到公共網路參與平臺上發起提案，提案者主張「不斷的降低速限只會讓交通更加堵塞，社會成本大幅增加」，希望新法條例能放寬，恢復舊制之60公里速限，截至今（29）日晚間18點整，已經有4953人附議，離5000人門檻已經不遠。
許多駕駛人也在平臺上方留下贊同意見「所謂的嚴重超速應該是指真正會反應不及、失控造成危險的速度，而不是牌子上那個不合理的速限吧」、「乾脆車子都強制安裝限速器好了」、「政府先把道路速限調整到合理範圍，再來規範人民遵守合理的速限吧」。
但也有不少人認為提案內容有很大疑慮「反對放寬，要放寬的不是法規，要調整的是不合時宜的道路速限，以及滿地的測速照相機，超速還是必須要扣牌」、「支持提高道路速限，但不支持放寬『嚴重超速』定義」、「反對放寬，應該是針對不合理的速限路段去做調整，而不是全面放寬」。