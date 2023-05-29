泰山經營權5/31定生死！公司派假處分遭駁回 股臨會依法召集
泰山經營權之爭即將進入最終回！市場派龍邦於4月宣布將於5月31日召開股東臨時會，全面改選董事，公司派隨後向智慧財產及商業法院提出假處分，禁止股臨會召開，然而，法院今（29）日裁定，由股東龍邦等人召集的股臨會可依法召集，終局之戰即將在本週三（31日）開打，目前大股東龍邦仍具股權優勢，泰山經營權恐易主。
記者鄭妤安／台北報導
泰山經營權之爭日日上演新戲碼，公司派與市場派龍邦互鬥激烈，在經營權爭奪期間曾發生出售全家股權風波、審計委員會羅生門、獨董杜英達辭任，以及36億入股街口支付40%股權等眾多爭議事件，以及數不盡的相互指責與控訴。
市場派龍邦日前以過半股權名義召集股東臨時會，提出全面改選董事，預計將在5月31日召開，隨後，公司派立即在5月4日向智慧財產及商業法院提出假處分，試圖禁止股臨會開會。法院今日做出裁定，認為市場派陣營確實持股過半滿3個月以上，符合召集資格，依法得自行召集股臨會，故駁回公司派假處分聲請。
儘管法院指出，泰山公司派可提出抗告，然而，距離31日僅剩不到2天的時間，時間相當緊迫。眼看泰山經營權之爭即將進入終局之戰，雖然先前龍邦提名的獨董杜英達已提出辭任，但應不影響大局，目前龍邦仍具股權優勢，大大提高泰山經營權易主的可能性。