BMW 5系列新舊大對決 G30對上G60你更愛誰？

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雖然第八代5系列並沒有像是7系列或是XM讓人驚艷，而車迷其實對於超大的水箱護罩並沒有非常喜愛，因此這次的5系列大家討論的焦點並不是在水箱護罩，反而是更運動化的呈現是否符合5系列應有的價值，這次的比較是基於上一代G30 530e以及現行的G60 i5 M60，兩者都配備了M-Package運動化套件，讓比較基礎可以更趨於一致，以後你再也不會錯認新一代5系列與上一代車型了。
其實G30 5系列在2016年才正式發表，而到了2020年經歷了小改款之後，造型已經相當現代化，更纖細的大燈以及重新設計的保桿相當好看，不過在與全新的G60 5系列比較之下，G60的設計將大燈變得更小，日行燈也顯得更為精緻，不過整體車頭卻透過更多線條強化運動感受，尤其是引擎蓋上的凸起更為明顯，而且下氣壩的面積也增加不少，顯然這次的5系列更強調運動氛圍，但如果是作為高貴象徵的話，G30似乎更加吸引人。
如果從側面來看，G60的車頭顯得更高而且更加垂直，這讓引擎蓋在視覺比例上似乎更長了一些，而且也更具有威嚴穩重感，但是在側面的設計上G60更加簡潔，G30的設計在腰線部分非常顯眼，經過車門把手一路向後延伸，創造出更多層次感，但是G60採用了貼合式的門把設計，整體腰線直接上拉到窗框位置，因此整個側面相當平整簡單，同時在G60的前輪後方也取消了通風孔設計，這在視覺上更為簡潔，而後窗更往後延伸的設計，也製造了更好的流線感受。
而來到車尾的部分則可以看出兩者截然不同的風格設計，過往G30 5系列採用了是L型尾燈設計，粗壯的燈條呈現穩重感，並且讓辨識度提高許多，但是新一代G60則採用了細長的燈具組合，辨識度略嫌不足，下保桿的設計也運用了更多剛硬的線條，搭配上明顯的擴散器配置，這都讓新一代5系列有著濃厚的運動風采，穩重似乎不是G60想要呈現的調性，這也顯示出原廠預期這類型車款的消費者將會更加年輕一些。
車內的變化也相當明顯，雖然G30世代就已經有著數位化座艙配置，不過在G60世代當中使用的是BMW最新的設計語彙，12.3吋的儀表加上14.9吋的中央車載娛樂系統連成一線，變成了一個大型曲面螢幕，加上中船的排檔系統採用線傳科技，整體更加簡潔好看，而車輛將會使用最新的iDrive 8.5系統，輔以更好的安全配備以及ADAS先進駕駛輔助系統，讓G60在科技層面提升到了另一個檔次。
車身尺碼則是最有感的進步，G60 5系列長5,060mm、寬1,900mm、高1,515mm、軸距2,995mm，比起G30來說，分別增長了86.4mm、42mm、17mm、20mm，全面放大的狀態下相信會為舒適性帶來很好的進步，雖然兩輛車都是基於CLAR架構打造，但是G60提供了純電選擇，而你認為是較有穩重感的G30更適合5系列消費者，還是具有運動化特質的G60會更好呢？