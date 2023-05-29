名家論壇》單厚之／民進黨的人權DNA

我是廣告 請繼續往下閱讀
善於玩弄民粹的陳水扁，這次慘遭民進黨以民粹壓制。不管《選罷法》有多大的爭議，只要聽到能「教訓陳致中們」，不分藍綠的民眾都舉雙手贊成。「台灣之子」陳水扁特權累積的民怨，成為《選罷法》最大的推手，成為「台獨金孫」賴清德成就自己名聲的墊腳石。
這次《選罷法》的修法，源頭是民進黨的黑金問題，從台南光電88槍、台南議長賄選一路下來，民進黨不斷被質疑與黑道過從甚密，接近權力核心的人還可以喬警察人事，政客、金牛、黑道結合成龐大的利益共同體。結果賴清德不從民進黨內部改革，反而把問題外部化，搞出一個「排黑條款」，就彷彿有了交代，就可以自稱清廉。
但「排黑條款」雖然排掉了陳致中、排掉了蘇震清、甚至排掉了剛加入民眾黨的金門縣長陳福海，卻解決不了其他的問題。以最近鬧的沸沸揚揚的im B詐騙案為例，如果不是陳歐珀主動宣布退選，「排黑條款」根本拿他沒奈何；更不要說民進黨最近徵召刺客的「民主大聯盟」，其中也不乏形象爭議者。更根本的政黑金利益共同體，也完全沒有解決。
其實民進黨完全可以把「排黑條款」寫入黨章，不僅沒有任何的爭議，還可以贏得掌聲。而賴清德之所以要將民進黨內的問題外部化，根本原因是自己沒有肩膀排黑，沒有直面陳水扁的勇氣，所以把全國一起拖下水，讓所有民進黨立委一起分擔責任。也難怪民進黨立委蔡易餘會揚言退黨，說是「這輩子最討厭民進黨的一天」。
民主的根本精神是，相信人民有能力、有智慧做出最好的選擇，不需要政府或法令高高在上「作之君、作之師」，限制人民的選擇。《總統選罷法》中對候選人資格的限制，原本就是畫蛇添足，有那些問題的人根本不可能通過選民的檢驗、不可能當選總統，如今《選罷法》的加碼，更是毫無道理、莫名其妙。
姑且不論對迷途知返的更生人，是否連村里長的參選權都該被剝奪，新法連未定讞者的參政權都一併剝奪，明顯違反「無罪推定」的法治基本原則。再者，未來民意代表參選的資格，比當公務員的資格都還要嚴，這又符合什麼比例原則？同樣一個更生人，不能選民意代表，卻可以考公務員、當司處長、乃至政務官，有道理嗎？
《憲法》明訂「人民有選舉、罷免、創制、複決之權」、「人民有應考是服公職之權」，《憲法》也規定「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨害他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者之外，不得以法律限制之。」試問，「排黑條款」符合上述哪一個條件？或許有人會覺得能「增進公共利益」，但距離「必要」還差得不只十萬八千里。
賴清德為了掩飾自己的無能、無擔當，肆意地把民進黨的問題擴大成全國的問題。賴清德用實質的行動證明，自己領導下的民進黨，既不尊重民主的精神，也毫無法治的觀念，更視《憲法》保障的人民基本權益於無物。賴清德用一隻手指指著國民黨的時候，卻完全沒注意其他四指正指著自己和民進黨。
過去八年，民進黨用實際的行動證明，「多數暴力」才是民進黨的DNA，民進黨濫用國會多數，通過一條又一條有違憲爭議的法案。而蔡英文任命的大法官們，卻自甘墮落成為蔡政府的隨扈，蔡英文和民進黨的所有作為都一律合憲。但這些大法官畢竟是蔡英文個人的隨扈，而不是賴清德的，未來《選罷法》的違憲官司和國賠，恐怕還有得打。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com