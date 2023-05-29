李玉璽失眠重症：1周睡8小時 掛號心理諮商「找嘸焦慮病因」
製作人陳慧玲率領温昇豪、楊貴媚、李玉璽今（29）日出席《最佳利益2-決戰利益》記者會，李玉璽前年陷嚴重焦慮，1周只睡8小時，求助心理諮商師，問他為什麼焦慮，他表示：「我不知道，這個就是找諮商的原因。」而他至今持續回診，「諮商師會用引導的方式，慢慢讓我發現一些小時候的創傷，去解開內心的小結，我覺得都是小小的東西，慢慢累積變比較大的。」
記者羅凌筠/台北報導
李玉璽掛號次數1個月2次，笑稱現在固定約會對象就是已婚的女諮商師，諮商過後，他覺得先好好愛自己比較重要，問他身邊有覺得不錯的對象嗎？他說：「最近多在工作，突然比較忙啦，拍到就承認，我覺得現在年紀也到了適婚年齡，當然是希望有穩定的對象。」至於前女友已經斷聯，「因為時間長了，還是各過各的生活。」
李玉璽戲裡演出肇事逃逸的壞男孩，為了酒駕的戲分學會開車，「18歲考的駕照，但一直沒真的上路開車過，直到拍戲才去練開車。」劇中他車禍住進病房動彈不得，被受害者家屬楊貴媚塞毛巾暗殺，那是他全身狀態最緊繃的一場戲，瘋狂出汗都不知道，感覺牙齒快被壓斷了， 楊貴媚也稱讚李玉璽很敬業：「玉璽的床戲躺了一整天都沒有再起來。」李玉璽笑說：「躺著不好賺。」
温昇豪劇中從檢察官轉任律師，踏入前妻所在的律師事務所，暗中保護前妻，和天心復合與否留下懸念，温昇豪表示非常期待他們能夠復合，希望天心這個角色的心要試著打開，開玩笑說：「她應該要去諮商。」李玉璽反應很快的接話：「等一下就傳Line給天心。」