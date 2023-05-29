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基輔遭夜襲後白天再聞爆炸聲　俄邊境數聚落遭砲擊

▲烏克蘭防空系統28日晚間擊退俄羅斯發動的空襲後，首都基輔29日又聽見至少10次爆炸聲響。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭防空系統28日晚間擊退俄羅斯發動的空襲後，首都基輔29日又聽見至少10次爆炸聲響。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭防空系統昨夜再度擊退俄羅斯發動的空襲後，今天上午11時10分左右起，法新社記者又在首都基輔聽見至少10次爆炸聲響。另外，俄國邊境貝爾哥羅德州也傳出數個聚落遭砲擊。

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基輔（Kyiv）市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，「市中心區域」罕見於白天發生爆炸，他要求居民待在避難處。

幾分鐘後他又說：「對基輔的攻擊持續中。」

克里契科表示，基輔北部奧布隆斯基區（Obolonskiy district）的馬路上有火箭殘骸在燃燒，救難單位正在撲滅火勢。

在響起空襲警報後，基輔市政府說，防空系統在首都上空運作。

基輔自今年初起原本相對平靜，但這個月幾乎每晚都遭到空襲，不過5月的空襲一般是在晚間發生。

昨天基輔才剛承受莫斯科全面入侵以來最猛烈的空襲。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在社群媒體上表示，俄方一共發射「多達40枚飛彈」，並出動「大約35架無人機」，烏方擊落37枚飛彈和29架無人機。

烏克蘭西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytsky）政府今天則罕見承認有軍事目標被擊中，表示俄軍昨夜的空襲擊中州內一處軍事設施的燃料庫和5架飛機。

另一方面，毗鄰烏克蘭的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）今天表示，州內數個邊境聚落遭到烏軍同步砲擊。

路透社報導，葛拉特卡夫在通訊應用程式（App）Telegram發布聲明稱，邊境城鎮舍別基諾（Shebekino）有兩座工業設施被砲擊，4名員工受傷，數個聚落斷電。

基輔政府幾乎未曾公開宣稱攻擊俄羅斯境內，以及烏克蘭境內的俄國控制區。但基輔當局曾稱，摧毀基礎建設是在為地面攻勢計畫做準備。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120529

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