特企／台積電慈善基金會高中職就業博覽會環繞全台　規模創新高！

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教育部技職司楊玉惠司長致詞時，特別感謝「台積電慈善基金會」張淑芬董事長對技職青年就業的關心，並且帶頭執行，舉辦全台六場就業博覽會，號召企業響應，現場面試，立刻就業。
此次這場就業博覽會「台積電慈善基金會」設計了二大主體活動，第一系列「就業媒合」活動現場，讓學生一次面談多家企業，提供學生「履歷健診」的服務，幫助想要就業的畢業學生發掘自己的志趣與專長，進而找到自己喜歡並且適合的產業工作。
而第二系列「職業探索」活動主軸；則是協助學生針對未來就業心理層面上來做分析與探討，博覽會於現場提供了「企業交流」、「職涯工作坊」、「探索未來座談會」等三項多元諮詢服務，幫助學生認識企業，讓學生與企業間共同建立起一個良好的溝通平台，每位學生可透過參展廠商人員專業引導解說下，進而啟發自己未來的職涯規劃，讓學生清楚地未來進入職場生活後的真實面貌，克服就業時的心理障礙。在大學文憑不再是高薪就業的保證現實下，技術以及專業導向的技職院校畢業生逐漸受到企業的青睞，入職3~5年經驗的基層人員，月薪有機會高達6萬元，比整體平均月薪4.2萬元高出43%。台積電慈善基金會張淑芬董事長念茲在茲，特別期許青年在升學之外可以有多一項的就業選擇，在畢業之際即能就業。
張淑芬董事長帶領「台積電慈善基金會」團隊，除了發揮台積電社會責任，關注偏鄉教育與環境保育外，更積極關注與全國以及在地企業合作，在地方政府的支持下，今年首度舉辦六場高中職就業博覽會，繼台南、高雄、新北之後，接下來基金會將繼續在雲林、南投、屏東等三地舉辦多元化的高中職就業博覽會，幫助想要就業的高中職畢業生找到自己的就業方向與志趣，同時協助企業找到對的人才，並改善就業環境，希望藉此以達成高成長的人才適聘率。