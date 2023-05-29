▲ 電動車能越野？Audi「Q 系列暨 e-tron 越野駕馭體驗營」親身體驗告訴你！

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1980 年代發展迄今已超過 40 年的 Audi quattro，已成為車壇中最具代表性的四輪驅動科技之一，無論於賽道上還是一般道路上，皆有著無數傲人成績與使用經驗背書。此次的活動主軸，立基於 Audi quattro 此驅動科技基礎上，期望展現從油車到電車一脈相承的強大地表征服能力，因此在「Q 系列暨 e-tron 越野駕馭體驗營」活動一開始，除了不可或缺的賽道解說、車輛科技說明以外，越野賽道體驗仍是從 Audi Q 系列開始，電動車越野體驗主菜？自然是壓軸再上。
透過抽籤決定的車次，運氣挺好的選擇到了 Audi Q8 作為首輛體驗車，為何說「運氣好」，並非由車價論高低，而是在Audi 自家 Q 系列的休旅家族中，Q8 可以說是最具跑格的車型，離地高度最低、越野黃金三角自然也不如家族其他成員，但如果連 Q8 都能輕鬆攻克，那對於自家 Audi quattro 的越野能力更是能清楚印證。
確實，在越野賽道中，雖然繞完一趟僅需數分鐘，但透過刻意的安排，越野路況的安排相當緊湊，側坡、顛簸路面、高低落差、水坑、駝峰與大角度陡坡一個接著一個來，但平心而論，以自身多年參與越野活動的經驗，此路況的惡劣程度絕對僅能以「幼幼班」稱之，除了最後高達 45 度的大角度陡坡較考驗技術、需要由教練示範以外，其餘的關卡都不算太刁難，Q8 也僅需將駕駛模式切換至「越野」狀態，就可以透過 quattro 聰明的車輪動力分配科技，以及像是陡坡緩降系統等，駕駛僅需專心控制方向盤，就可以輕鬆通過，雖然不到如履平地，但在過程中也沒發生任何觸底、打滑情事，當然淺淺的水坑，更不會有影響車輛進氣等問題。
Q8 體驗完後，接著則轉換至 e-tron 電動車上，以方才相同的越野路徑再次體驗，鑑於電力驅動無須擔心水坑的進氣問題、電動馬達更即時的扭力分配優勢，說實話在 e-tron 的車內，再次體驗越野路徑的車內感受其實更為簡單，也可以說更為「無感」，唯一值得一提的是，在越野路段中有一短暫直線，可讓駕駛感受車輛瞬時扭力帶來的加速感，這時 e-tron 就能完全發揮出電動車的優勢，短短直線道就能加速到超過 70km/h，還能透過懸吊保有極佳的車身穩定度，這點可說是越野路徑中最讓人印象深刻的段落。
從上述的感受分享，或許有車迷朋友會疑惑，既然如此輕鬆寫意，為何主辦單位當初不直接增加越野路況設計難度？其實從一般民眾或是當前台灣主流用車環境而論，此般的路況設計其實更為貼近車主用車生活，畢竟高難度的越野挑戰非日常，對於多數車主而言，針對 Audi 車款當前的 Q 系列與 e-tron 等車款，最常遇到越野路況時應該是駕馭前往露營地的非鋪裝路面，或是較為極端天候時所遇到的如道路積水、泥濘等狀況，提供車主在面對類似路況的駕馭經驗，同時讓車主了解到自身愛車的能耐，應該方為此次活動的本意，畢竟在「Q 系列暨 e-tron 越野駕馭體驗營」首日的媒體體驗後，接下來的週末開放一般民眾與車主體驗，以多數車主用車生活所面臨到的環境加以設計關卡，才能提供最佳的體驗感受。
但無論如何，透過此類的體驗活動，增加消費者認識自身愛車的能耐，也強化駕駛對應不同路況的駕駛能力，讓車主可以豐富自身用車生活以外，也可增加駕馭樂趣與安全。藉此機會也同步呼籲，希望所有在台車廠都能比照辦理類似的駕馭體驗或駕駛課程，對於台灣的道路安全提升，相信能有所助益。