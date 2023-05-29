特企／百富「藝級饗宴」走進迷人藝境　探索五感極致之藝

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即日起，進駐台北、台中、台南藝廊空間，巡藝共饗。現場還將展出造藝家蔡依林心藝之作「一心造一藝 遇見自己」；邀請您走進百富的迷人藝境，感受最新藝術共創之作，一同探索五感極致之藝！
互動式餐酒體驗 感受百富酒廠「一心造一藝」
百富威士忌酒廠百年來堅持傳統製酒工藝，從大麥種植、鋪地發麥、蒸餾器維護到橡木桶製作，每道環節都有專屬團隊，由資深匠人代代相傳，確保最佳威士忌的產出。而百富首席調酒師大衛史都華(David C. Stewart MBE），於1980年代首創的「過桶工藝」(Cask Finishing)，運用不同橡木桶連續熟成，更開拓了威士忌產業的風味疆界。
此次百富聯手星級餐食團隊，便以百富引以為傲的五大製酒工藝做為發想，利用互動式的餐酒體驗，領略百富工藝精髓。並精選四款百富最經典、最受歡迎的酒款，從百富12年雙桶到21年波特桶，款款威士忌因不同橡木桶的過桶熟成，在百富標誌性香甜蜂蜜風味之上，各有獨特風味。除此之外，藝廊空間的藝術氛圍，結合味蕾豐富的感受，交織出一場難以忘懷的絕妙饗宴。
星級團隊設計餐食與百富威士忌 激盪出味蕾驚喜
由星級餐食團隊精心研製，以百富製酒工藝為靈感，打造的四道風味絕倫的餐食。開胃菜以親手採集爆米香拉開序幕，混合入榖物奶油與千層馬鈴薯和牛肉塔塔，透過翻動賦予食材嶄新的風味與生命力，象徵百富翻麥師傅以⼿⼯翻攪⼤麥。搭配百富12年雙桶DoubleWood，於西班牙Oloroso雪莉桶進行二次熟陳，帶來了香甜水果、雪莉酒的細緻風味，芳醇而悠長。
前菜為做工繁複，需耗時5天的經典功夫菜—法式手工開心果酥皮肉派，層次豐富，佐百富14年加勒比海蘭姆桶，整體風味層次更顯太妃糖的香甜，與獨特熱帶水果風味，結合法國肉凍食材獨特風味，口感細緻濃厚，在口中形成完美平衡。
接著主餐是以蜂蠟熟成的頂級豬肉，呼應百富經典的香甜蜂蜜風味，櫻桃造型的鴨肝慕斯搭配豬肉，更添層次。搭配百富21年波特桶PortWood，以葡萄牙波特桶進行過桶，創造出成熟葡萄乾、蜂蜜與香料的細膩香氣，融合後風味圓潤，完滿醇厚，口感猶如奶油絲綢般順滑，回味無窮。
甜點「自由的冰淇淋」，香草冰淇淋呼應百富威士忌的細緻香草風味；白色的擺盤化身空白畫布，使用食材工具盒中的風味配件，自由創作，揮灑創造屬於自己的一藝。配上百富故事系列：12年糖心橡木，讓甜美的香氣加疊、分外迷人。
蔡依林最新翻糖心藝之作 獨家展出
亞洲天后蔡依林(Jolin)，以「2023百富心藝計畫」造藝家的身分，受到百富酒廠匠人「一心造一藝」的精神觸動，共創翻糖心藝之作「一心造一藝 遇見自己」，獻給每位熱愛所愛，盡情精彩的朋友！作品將於百富「藝級饗宴」品酩會，進駐北中南三地藝廊巡迴展出。唯一機會近距離觀賞造藝家蔡依林的心藝之作，邀請大眾沉浸感受百富和蔡依林共譜「一心造一藝」的精彩與感動。
更多資訊
百富心藝計畫 | 「藝級饗宴」品酩會 | 席次有限 預約報名中
5/27-6/11 台北．正藝美學空間
6/16-7/1 台南．B.B.ART
7/7-7/22 台中．方圓雕塑
活動費用：2080元/位，可享500元現場購酒抵扣
報名連結
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