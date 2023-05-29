特企／鍍金翻身！「新板樂睦」成屋品質　眼見為憑

根據安信建經統計，大台北地區近期爛尾樓狀態都在有力的建商接手下，一舉翻身成功，重新推案後皆獲得佳績，主因在於北台灣精華區土地稀有，整合開發不易，想要透過老舊建物都更整合更是曠日費時，因此一有爛尾樓釋出，又正處於都會區中的超級蛋黃區，後續銷售都有好的結果，而甫完工的新成屋案「新板樂睦」散步550米至板南線府中站，近取府中商圈、新北十年府中雙城大計，一站直抵市政中心新板特區及匯聚高鐵、台鐵、捷運之板橋車站，加上Google、亞馬遜落腳的TPARK遠東通訊園區，三大金磚地段環繞，一線鏈接東西區門戶計畫、台北東區、信義計畫區等重量級商圈。
觀察府中站周邊推案狀況，目前多數個案為預售階段，除了區域為早期開發成熟商圈，不像重劃區大量素地可推案，且受到營造成本高漲、缺工拖累興建時程，加上新案銷售前置作業日趨嚴謹，現階段新成屋案呈現真空狀態，除了老舊的中古屋大樓以外，「新板樂睦」為區內稀有即將落成之新案，全案實價成交行情落在親民單價，相較於同為板南線的江子翠、新埔站大坪數新案陸續站穩9字頭，10年以上的中古大樓「新巨蛋」近一年也出現多筆單價90萬元以上成交紀錄，相對偏僻的浮州地區、土城頂埔也出現6字頭新案，「新板樂睦」不僅隸屬板橋門牌，更為板橋發展最早期的府中林家花園生活圈，區段地位前景不言可喻，房價補漲可期。
「新板樂睦」除了立地條件優越，基地四周日常機能也相當充沛，步行3~4分鐘即為忠孝國中、後埔國小，近取實踐路商圈提供生活採買，外觀採崗石精工雕刻建築，規劃23~30坪均質2房，稀有小宅低梯戶比設計，且公設比僅31.4%，高CP值、高坪效配置，現正推出低自備訂簽7%、使照取得5%之優付方案，且建商更提供8%交屋保留款，不僅優於法令規範，保障消費者權益以外，更讓民眾在購屋時更有餘韻，保有彈性資金籌湊期。
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