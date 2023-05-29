黃仁勳為何總是「穿著皮衣」？女主播戳破內幕：成功人士都這樣
被譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳近日抵達台灣，參與一系列活動，今（29）日則是出席COMPUTEX 2023進行開幕演講。而在台上演講的黃仁勳，依舊是身穿招牌皮衣外套登場，這也讓部分人開始好奇「為何他總是身穿皮衣？」其實過去就有女主播詳細分析其中內幕：成功人士都這樣。
記者潘毅/綜合報導
今年由ChatGPT引爆「生成式AI」的潛力之後，讓人工智慧（AI）晶片設計大廠輝達（Nvidia）第一季財報相當亮眼，其股價也在美國股市暴漲。而近期NVIDIA執行長黃仁勳也抵達台灣，並先後在台大畢業典禮、台北國際電腦展發表演講，掀起一陣旋風。
黃仁勳過去在各大活動或是公開演講時，必定會身穿招牌皮衣外套，他沒穿反而是相當罕見的狀況，還會特別被外界討論。今（29）日他在COMPUTEX演講時，仍不顧及台灣近期炎熱的氣溫，依舊身穿招牌的黑色皮衣外套登場。
事實上過去，美國女主播Tracy Byrnes就在2018年投書《TheStreet》，探討企業執行長之類的成功人士，包含黃仁勳的「皮衣外套」、香奈兒已故藝術總監卡爾拉格斐「黑色西裝」、蘋果已故CEO賈伯斯的「高領毛衣」、愛因斯坦等人，會出現「標誌性風格」的原因，在於「成功人士每天要做無以數計的決定，但衣服穿什麼卻不在其中」，很多成功人士不願花時間決定穿什麼衣服，才會出現這種現象。