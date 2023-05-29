中颱瑪娃到門口了！農委會呼籲別去山區、農漁民慎防風災

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近期屢有傳出山林旅遊意外，陳駿季請林務局務必儘早預判天候條件，評估與發布森林遊樂區休園資訊，避免損及民眾權益或造成登山意外事件，必要時發布高風險熱區，以保障登山客安全，並請各單位相關應變作為應加強橫向聯繫，如林務局及水土保持局倘發現河川上游有漂流木，應於第一時間通知漁業署，以利及早防範因應。
林務局表示，依據氣象局最新預報資料，本次颱風影響期間，山區可能發生強烈降雨，請民眾暫勿前往山區活動。為保障遊客安全，太平山國家森林遊樂區將於5月30日下午4時預警性休園至6月2日，將視天候與園區狀況決定開園時間，林務局轄管其他森林育樂場域與自然步道亦將視最新天氣預報資料決定是否休園或暫停開放。
在漁業方面，陳駿季指示漁業署通知相關漁業電臺加強廣播，提醒沿近海海面航行及作業船隻嚴加戒備、即時進港避風；沿海低窪地區移動式抽水機運作及排水路清淤作業情形也要確認完成，避免淹水造成養殖漁業損失。
農委會籲請農、漁民隨時注意最新氣象資訊，並已指示漁業廣播電台及漁業通訊電台加強廣播，呼籲海上作業漁船密切注意天氣動態，做好防範準備。針對農畜產品供應量，該會將加強調控，並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節，請民眾安心。
陳駿季也要求畜牧場加強排水設施的運作及注意電力的準備，如有畜禽死亡情形，應落實清運作業機制。此外，水土保持局112年新增2條土石流潛勢溪流及12處大規模崩塌潛勢區，陳駿季也請水保局加強宣導地方政府落實各項防災整備工作，另針對新北鵠鵠崙、桃園光華、新竹秀巒及花蓮赤科山等高風險潛勢區，也要求加強防災應變作為。
為減少瑪娃颱風帶來災情，陳駿季也請農水署隨時注意東部地區灌排、掌握清淤工作，避免影響產地作物生長。另也請農業試驗所提供風險熱區重要作物的防災資訊與管理建議，讓農民參考。陳強調，目前各項農畜水產品量價均穩定，會密切掌握各項產品的市場價格波動，充分供應，必要時啟動相關調節機制，穩定供需與確保民眾消費權益。