醫療旅遊示警！墨西哥疑手術爆「真菌性腦膜炎」群染　注意7疑似症狀

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疑手術染真菌性腦膜炎 美示警醫療旅遊美國CDC指出，有一些民眾從墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）返回美國後，被診斷出疑似「真菌性腦膜炎」感染，並已導致重病、死亡，這些病人都曾經於當地的診所接受採取「硬脊膜外麻醉（epidural anesthesia）」方式的美容醫學手術。
目前，真菌性腦膜炎感染病原未明。不過美國CDC表示，真菌性腦膜炎不具有傳染性，也不會經由人與人間傳播擴散，但建議民眾，如果有預定前往馬塔摩洛斯接受美容醫學手術，在致病原因尚未釐清前，應延後或取消手術預約。
注意7腦膜炎疑似症狀 重視手術感染危害此外，今年1月1日起曾前往馬塔摩洛斯接受手術的民眾，應注意自身健康狀況，觀察否有以下疑似腦膜炎症狀，包括：
- 發燒
- 頭痛
- 頸部僵直
- 噁心
- 嘔吐
- 意識模糊
- 畏光
而對於美國CDC針對前往墨西哥進行外科處置的醫療旅遊發布警示一事，疾管署也呼籲，醫療機構提高警覺，於診療病人時，落實詢問相關主訴及旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資料，早期診斷及治療。
疾管署提醒，手術感染可能對病人健康造成極大的危害，甚至造成失能、死亡的風險，醫療機構與民眾應共同重視落實手術安全的重要性，包括無菌措施、麻醉照護、安全注射行為及感染管制措施等，以預防或降低手術感染的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57957
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