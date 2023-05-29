瑪娃颱風逼近發海警！公總應變中心二級開設　8路段可能實施管制

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公路總局說明，至今下午止已與所屬工程處依氣象情資召開3次工作會議，辦理相關防汛應變整備作業。依最新情資顯示，瑪娃颱風海上警報發布，目前東部沿海已有長浪發現，未來30日夜間至6月1日宜花東山區、雪山山脈東北端、恆春半島，有長時豪雨發生機率，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒作為。
為維護用路人安全將逐級提升警戒作業，因應氣象局定量降水預報情資，公路總局說明，可能實施管制路段，初步重點注意區域包含台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫支線）、台8線（中橫公路東段）、台9線（蘇花公路、南迴公路）、台9丁線及台11線（海岸公路）、台20線（南橫公路東段），實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。
公路總局另分析各項可能情境並盤點影響路段排水設施，重點監控路段橋梁巡查、易致災路段阻斷後之替代路線資訊與現場指示導引牌面等整備作業，並派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。
公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。