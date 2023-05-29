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任賢齊曾捐13萬「救活1歲病童」　22年後她驚喜現身演唱會道謝

▲任賢齊（左）曾捐13萬元救活1歲多心臟病童，女歌迷22年後現身演唱會道謝。（圖／翻攝自任賢齊微博、猛獁視頻）
▲任賢齊（左）曾捐13萬元救活1歲多心臟病童，女歌迷22年後現身演唱會道謝。（圖／翻攝自任賢齊微博、猛獁視頻）

記者黃雅琪/綜合報導

現年56歲的歌手任賢齊，近日忙於舉辦巡迴演唱會，昨（28）日他在中國大陸遼寧瀋陽市熱鬧開唱，一名當地女性歌迷現身點歌環節，分享自己2001年1歲時曾被任賢齊「救一命」的故事，令現場觀眾聽了感動萬分。

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▲女歌迷拿出兒時照片證實故事，感謝任賢齊救命之恩。（圖／翻攝自猛獁視頻）
▲女歌迷拿出兒時照片證實故事，感謝任賢齊救命之恩。（圖／翻攝自猛獁視頻）
天王任賢齊昨日在中國大陸遼寧瀋陽市開唱，一名23歲女歌迷於點歌環節分享親身經歷故事：「我今年23歲了！但是我已經認識你22年了，小的時候你還抱過我。」此話一出，站在台上的任賢齊驚呼：「真的啊？」女歌迷還拿出2張照片，證實自己1歲時就曾被任賢齊抱在懷裡。

▲任賢齊在中國大陸遼寧瀋陽市舉行演唱會。（圖／翻攝自任賢齊微博）
▲任賢齊在中國大陸遼寧瀋陽市舉行演唱會。（圖／翻攝自任賢齊微博）
原來女歌迷小時候患有先天性心臟病，但因為家中經濟困難，無法承擔昂貴的手術費用，女歌迷哽咽的說：「是您在來瀋陽開演唱會的路上，看到《時代商報》的新聞，然後給我捐了3萬塊（約新台幣13萬元），才讓我做上了手術。」語畢現場歌迷不停歡呼，任賢齊也驚訝喊道：「妳長這麼大了？」

女歌迷接著說：「我希望我們兩個之間的愛不要變，人間的大愛也不要變。」於是她點了一首任賢齊的歌曲〈不要變〉；影片曝光後獲得廣大迴響，「看得我都流眼淚了！」、「我們能堅持愛那麼多年的男人，必須是人間值得」、「真不愧是我喜歡了20多年的老大呀！滿滿正能量。」

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