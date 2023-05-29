再駁偷拍威脅前女友！李正皓曝3對話截圖　喊：我才是被設計的人

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李正皓說，時間回到2016年年初，當時他剛創辦國民黨改革團體草協聯盟，處於媒體高曝光時期，但同時也處於感情的交叉口，我與前女友提出希望分手後，她一時氣憤，與我之前在國民黨青年團任職時就有嚴重不合的同事合謀，編出一個國民黨青年領袖私下是偷拍魔人故事後，接連在ptt與週刊爆料。
李正皓為了更精準還原當時的狀況，在文中附上3張截圖，分別代表著的是前女友因一時氣憤，便與國民黨前年團同事合謀抹黑他的證據，時間點分別在爆料前、爆料中跟爆料後，而「方丈」則為當時遭同黨同事郭豐碩。
李正皓解釋，這是一個精心設計的局，而我是被設計者，目的要把我人格抹殺、永世不能翻身，而他們確實差一點做到了，而他在得知真實狀況的第一時間，當然很憤怒，也想不顧一切的公佈所有資料，證明自己才是那個被抹黑誣賴、被設計出賣的人。但他答應前女友的父親要保護女方，不要讓女方曝光，所以我下了，獨自一人面對鏡頭、面對司法、面對網路上先入為主的謾罵，也一次又一次的自證清白，七年前如此、七年後還是如此、未來也不會改變。
他說，「這些年我也常反省，當時的我如果在處理感情時，能夠更站在女方的立場思考，不要強硬的說分手就分手，退一步彼此多溝通，或許今天的這一切都不會發生」，但他處理感情不夠成熟，不代表他該被抹黑成會偷拍女生的偷拍之狼，這已經喪失了應該要有的比例原則。
最後，李正皓強調，這篇文章是他所有澄清文的最後一個篇章，也希望大家仔細想想，過去、現在指控我的人，有任何一個人拿出任何一張偷拍的照片或影片嗎？沒有。他表示「如果未來還有任何人對我的過往有所質疑，可以，請回到爆料者的基本舉證責任，拿出證據」。